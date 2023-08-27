Премьер-министр Кая Каллас отказалась в понедельник прийти на заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом, темой которого было заявлено финансирование Канцелярии президента. Премьер сослалась на то, что в этом вопросе ее будет представлять министр финансов Март Вырклаэв.
Кая Каллас отказалась участвовать в заседании спецкомиссии Рийгикогу
Председатель комиссии Урмас Рейнсалу сообщил национальному телерадиовещанию, что поскольку другой приглашенный, глава канцелярии премьер-министра Геррит Мяэсалу не придет на заседание из-за нехватки времени, он предложил отменить встречу.
Рейнсалу приглашал Каллас на заседание также и на прошлой неделе, и тогда глава правительства вместо себя отправила Вырклаэва. Последний, однако, не смог ответить на вопросы, касающиеся премьер-министра, в связи с чем Каллас получила повторное приглашение.
Рейнсалу назвал в воскресенье поведение Каллас крайне прискорбным и беспрецедентным.
Также Каллас в предстоящий вторник приглашена в парламент отчитаться о предпринимательской деятельности своего мужа на заседание спецкомиссии по контролю за госбюджетом и спецкомиссии по борьбе с коррупцией. По состоянию на текущий момент это заседание должно состояться.