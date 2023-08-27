Кая Каллас отказалась участвовать в заседании спецкомиссии Рийгикогу

Председатель комиссии Урмас Рейнсалу сообщил национальному телерадиовещанию, что поскольку другой приглашенный, глава канцелярии премьер-министра Геррит Мяэсалу не придет на заседание из-за нехватки времени, он предложил отменить встречу.

Рейнсалу приглашал Каллас на заседание также и на прошлой неделе, и тогда глава правительства вместо себя отправила Вырклаэва. Последний, однако, не смог ответить на вопросы, касающиеся премьер-министра, в связи с чем Каллас получила повторное приглашение.

Рейнсалу назвал в воскресенье поведение Каллас крайне прискорбным и беспрецедентным.