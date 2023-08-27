На предстоящей неделе Эстонию посетят несколько круизных лайнеров

В понедельник утром в Старом порту ожидается ходящий под мальтийским флагом 306-метровый Celebrity Apex, совершающий 12-дневный круиз, начинающийся и заканчивающийся в Роттердаме. В Эстонию лайнер придет из Хельсинки и дальше отправится в Копенгаген. С конца ноября по конец апреля Celebrity Apex будет плавать в карибских водах, в Эстонии он снова появится в начале июня следующего года.

Следующим в понедельник придет из Риги идущий под мальтийским флагом 295-метровый Mein Schiff 6. Стоимость 295-метрового судна составила 500 млн квро. Лайнер совершает 10-дневный круиз с началом и финалом в Киле. Поздно вечером он возьмет курс на Хельсинки. С ноября по конец марта он будет плавать в карибских водах и в следующем сезоне Эстонию не посетит, а отдаст предпочтение средиземноморским круизам.

Третьим в последний день августа, четверг, придет 175-метровый Deutschland, который прибудет из Мариенхамна и поздно вечером уйдет в Хельсинки.