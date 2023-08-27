На предстоящей неделе Эстонию посетят несколько круизных лайнеров

На предстоящей неделе таллиннский Старый порт посетят четыре круизных лайнера, передает BNS.
В понедельник утром в Старом порту ожидается ходящий под мальтийским флагом 306-метровый Celebrity Apex, совершающий 12-дневный круиз, начинающийся и заканчивающийся в Роттердаме. В Эстонию лайнер придет из Хельсинки и дальше отправится в Копенгаген. С конца ноября по конец апреля Celebrity Apex будет плавать в карибских водах, в Эстонии он снова появится в начале июня следующего года.
Следующим в понедельник придет из Риги идущий под мальтийским флагом 295-метровый Mein Schiff 6. Стоимость 295-метрового судна составила 500 млн квро. Лайнер совершает 10-дневный круиз с началом и финалом в Киле. Поздно вечером он возьмет курс на Хельсинки. С ноября по конец марта он будет плавать в карибских водах и в следующем сезоне Эстонию не посетит, а отдаст предпочтение средиземноморским круизам.
Третьим в последний день августа, четверг, придет 175-метровый Deutschland, который прибудет из Мариенхамна и поздно вечером уйдет в Хельсинки.
В воскресенье из Хельсинки прибудет идущий под итальянским флагом 289-метровый Costa Fascinosa, который уже во второй половине дня возьмет курс на Ригу. Судно совершает девятидневный круиз, который начинается и заканчивается в Киле. В Эстонию он в этом сезоне больше не придет, а продолжит круизы по Южной Европе. С декабря по апрель лайнер будет ходить в водах Аргентины, Уругвая и Бразилии. Как и Mein Schiff 6, следующий летний сезон Costa Fascinosa проведет на Средиземном море и в Эстонию не придет.