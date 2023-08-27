NYT: Украина и США разошлись во взглядах на оборону Купянска

Минобороны США считает, что командованию ВСУ не нужно отвлекать войска и сосредоточить их на одном участке фронта для прорыва обороны противника, пишет издание . По всей вероятности, речь может идти о наступлении украинской армии в Запорожской области.

Вместе с тем американские военные аналитики считают, что российские войска не будут захватывать Купянск. В этом случае им придется на фоне ограниченных путей снабжения удерживать город, разделенный рекой. В схожей ситуации россиянам пришлось оставить Херсон, напоминает The New York Times.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в ответ на критику украинского наступления со стороны союзников отметил, что Москва как раз добивается отвода украинских военных с некоторых участков фронта, в том числе из Купянска. «Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И всё. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», - сказал Зеленский на пресс-конференции в среду на этой неделе.