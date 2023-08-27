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Известная канадская фигуристка погибла в ДТП, ее маленький сын чудом выжил

rus.tvnet.lv
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ДТП в Канаде. Фото иллюстративное.
ДТП в Канаде. Фото иллюстративное. Фото: Steve Lambert/The Canadian Press via ZUMA Press/Scanpix

Всемирно известная фигуристка Александра Пол погибла в результате столкновения нескольких автомобилей в Канаде. В машине находился и ее маленький сын, сообщает The New York Post.

Александре Пол был 31 год. Она находилась в одном из семи автомобилей, попавших в аварию.

Утверждается, что грузовик не сумел вовремя снизить скорость, в результате чего врезался в другие машины.

10-месячный сын Пол, находившийся на заднем сидении, чудесным образом выжил и был доставлен в ближайшую детскую больницу с травмами, не опасными для жизни.

Канадская фигуристка была признана скончавшейся на месте происшествия.

В результате ДТП пострадали еще три человека, в том числе 67-летний мужчина, которого с тяжелыми травмами доставили в окружную больницу Торонто.

Против водителя грузовика обвинений выдвинуто не было.

Пол представляла Канаду в танцах на льду на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году вместе с мужем Митчеллом Исламом. Пара заняла 18 место. Дуэт трижды за свою карьеру становился бронзовым призером Чемпионата Канады.

Пол и Ислам объявили о завершении профессиональной карьеры в 2016 году и поженились в 2021 году. В 2022 году у них родился сын Чарли.

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