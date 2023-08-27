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В Таллинне открылся новый парк для семейного отдыха

rus.postimees.ee
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Семейный парк Сели.
Семейный парк Сели. Фото: Tatjana Anttonen/Lasnamäe linnaosa valitsus

В таллиннском районе Ласнамяэ 27 августа днем состоялось открытие семейного парка в лесопарке Сели.

«Я рада, что долгожданный семейный парк Сели готов. Мы внесли свой вклад в создание безопасной среды в парке, установив камеры наблюдения и заказав охранную фирму. Надеюсь, что парк станет популярным местом для семейного отдыха. Мы постарались создать для этого все условия», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В лесопарке Сели построены две игровые площадки: для малышей до трех лет и для детей постарше. На южной стороне парка оборудована тренировочная площадка с тренажерами, а в центре – зона отдыха. Нашлось место и для собак – в лесопарке Сели были построены две отдельные площадки, одна для крупных, а другая – для маленьких собак.

Кроме того, в лесопарке установлены скамейки с урнами, а также освещение, что улучшит видимость и позволит местным жителям чувствовать себя увереннее и безопаснее. Также в лесопарке были благоустроены дорожки и тропинки.

Лесопарк Сели находится по адресу ул. Юмера, 21а и 21б.

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