Галерея ⟩ Cборная Латвии в невероятном матче обыграла Францию

Матч завершился победой сборной Латвии со счетом 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12).

После двух матчей у Канады и Латвии по две победы, а у Франции и Ливана - по два поражения.

Самыми результативными в составе сборной Латвии стали Артур Жагарс, набравший 22 очка, Роланд Шмитс с 20 очками и Давис Бертанс с 15, в свою очередь на счету Кристерса Зорикса - 13 набранных очков.

В составе сборной Франции больше всех очков набрали Эван Фурье (27 очков), Гершон Ябуселе (18 очков) и Николя Батюм (13 очков).

В своем следующем матче сборная Латвии во вторник в 16:30 сыграет против Канады.

В финальном турнире чемпионата мира играют 32 команды, которые разделены на 8 групп. Обладатели первых двух мест в каждой группе продолжат борьбу за 1-16 места, а третья и четвертая команды - за 17-32 места.