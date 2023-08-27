Зеленский заявил о возможности политического пути «демилитаризации России» в Крыму, когда ВСУ подойдут к границам полуострова

«Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории Крыма», - цитирует «РБК-Украина» заявление Зеленского, которое он сделал в интервью телеканалу «1+1».

Президент Украины пояснил, что, по его мнению, политический путь «демилитаризации России» в Крыму лучше, так в этом случае будет «меньше жертв».

Ранее представители властей Украины неоднократно заявляли, что будут добиваться полного освобождения территории страны, в том числе и аннексированного Россией в 2014 году Крыма.