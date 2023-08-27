Фото ⟩ Кто та загадочная женщина, с которой Каллас проводила время в ресторане, когда скандал набирал обороты?

Премьер-министр Кая Каллас и ее муж Арво Халлик, оказавшиеся в центре скандала, попали в фокус объектива Elu24 в четверг вечером. Пара приятно проводила вечер в ресторане Kaerajaan на Ратушной площади в Таллинне в компании еще двух человек. Но кто эта темноволосая женщина, занимающаяся международным бизнесом, c которой премьер-министр и ее муж предположительно провели некоторое время?