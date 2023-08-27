Премьер-министр Кая Каллас и ее муж Арво Халлик, оказавшиеся в центре скандала, попали в фокус объектива Elu24 в четверг вечером. Пара приятно проводила вечер в ресторане Kaerajaan на Ратушной площади в Таллинне в компании еще двух человек. Но кто эта темноволосая женщина, занимающаяся международным бизнесом, c которой премьер-министр и ее муж предположительно провели некоторое время?
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Фото ⟩ Кто та загадочная женщина, с которой Каллас проводила время в ресторане, когда скандал набирал обороты?
Если в среду несколько экспертов по языку тела прокомментировали интервью Каллас «Актуальной камере» и нашли, что премьер-министр словно загнана в угол и в стрессе, то в четверг эксперт по языку тела Атали Стальман сказала, что на пресс-конференции премьер-министр излучала внутреннее спокойствие. «Она была позитивной, беззаботной, напряжение ушло, она излучала полное внутреннее спокойствие», - описала Каллас эксперт по языку тела.