Коробейник: Партии реформ будет выгоднее, если Кая Каллас уйдет в отставку как можно скорее

Член правления Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур не считает целесообразным уход Каи Каллас с должности премьер-министра. Бывший реформист, а ныне центрист Андрей Коробейник заявил, что Партии реформ будет выгоднее, если глава правительства уйдет в отставку как можно скорее, сообщает Rus ERR.
Министр обороны считает, что отставка премьер-министра нецелесообразна, так как через месяц правительству нужно представить Рийгикогу бюджет на следующий год.
Андрей Коробейник, который был членом Партии реформ с 2011 по 2018 год, а теперь находится в рядах центристов, считает, что ситуация для реформистов сложная.
«Наверное, Кая Каллас может остаться на посту премьер-министра, но каждый лишний день будет снижать рейтинг Партии реформ», - заявил Коробейник.