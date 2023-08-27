Коробейник: Партии реформ будет выгоднее, если Кая Каллас уйдет в отставку как можно скорее

Министр обороны считает, что отставка премьер-министра нецелесообразна, так как через месяц правительству нужно представить Рийгикогу бюджет на следующий год.

Андрей Коробейник, который был членом Партии реформ с 2011 по 2018 год, а теперь находится в рядах центристов, считает, что ситуация для реформистов сложная.