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Эстонец занял первое место в своей возрастной группе на ЧМ Ironman

Postimees Sport
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Тиммо Йерет.
Тиммо Йерет. Фото: Joern Pollex

На чемпионате мира Ironman 70.3, проходившем в финском Лахти, эстонец Тиммо Йерет занял первое место среди мужчин 30-34 лет со временем 3:50.27.

Йерет проплыл 1,9 километра за 28 минут 55 секунд, установив личный рекорд, проехал на велосипеде 90 километров за 1:59.02 и пробежал полумарафон за 1:15.47. В той же возрастной группе второе место занял грек Панайотис Полизос со временем 3:55.33, а швейцарец Патрик Бенц стал третьим – 3:55.53.

Среди мужчин в классе PRO все призовые места достались Германии. Первым стал 22-летний Рико Боген с общим временем 3:32.19. Фредерик Функ занял второе место со временем 3:33.25, а Ян Стратманн завоевал бронзовую медаль со временем 3:34.09.

На этот раз действующему чемпиону Кристиану Блюмменфельту пришлось довольствоваться 35-м местом со временем 3:53.39.

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