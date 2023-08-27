Эстонец занял первое место в своей возрастной группе на ЧМ Ironman

На чемпионате мира Ironman 70.3, проходившем в финском Лахти, эстонец Тиммо Йерет занял первое место среди мужчин 30-34 лет со временем 3:50.27.
Йерет проплыл 1,9 километра за 28 минут 55 секунд, установив личный рекорд, проехал на велосипеде 90 километров за 1:59.02 и пробежал полумарафон за 1:15.47. В той же возрастной группе второе место занял грек Панайотис Полизос со временем 3:55.33, а швейцарец Патрик Бенц стал третьим – 3:55.53.
Среди мужчин в классе PRO все призовые места достались Германии. Первым стал 22-летний Рико Боген с общим временем 3:32.19. Фредерик Функ занял второе место со временем 3:33.25, а Ян Стратманн завоевал бронзовую медаль со временем 3:34.09.
На этот раз действующему чемпиону Кристиану Блюмменфельту пришлось довольствоваться 35-м местом со временем 3:53.39.