ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Российская пропаганда кормит россиян иллюзорной правдой

Российская власть годами применяет пропаганду, которая нацелена на то, чтобы определять общественное мнение населения России, чтобы оправдать преступные действия власти. Анастасия Лопина, студентка магистерской программы Тартуского университета, в своей статье анализирует основные пропагандистские техники, которые особенно активно используются Кремлем после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Данная статья подготовлена в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Посмотрите на это фото. Какие у вас возникают ощущения? Выглядит как боевик или батальный фильм, не правда ли? Но на самом деле это реальная картина жизни в Украине, жители которой испытывают постоянные массированные воздушные атаки со стороны Российской Федерации.
Следующая иллюстрация датируется концом мая 2023 года. Можно предположить и подумать, что это украинские дети так радуются грядущим летним каникулам и бегут домой, чтобы быстрее начать играть с друзьями на детской площадке. Но нет, это не так. Эти дети бегут в укрытие, чтобы спрятаться от ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые Россия запускает на территорию Украины каждый день.
Эти дети могли бы спокойно обсуждать, что интересного случилось у них в школе, девочки могли бы показывать своим подругам, какую новую куклу им купили родители, а ребята - рассказывать своим товарищам об успехах в игре на компьютере. Но диалог украинских детей, как и жизнь, сейчас выглядит совсем по-другому. На видео от 30 мая 2023 года видно, как 6-летний мальчик Марко обращается к 8-летней девочке Алисе с вопросом: «Как ты вообще выжила там?». На что она отвечает: «Не знаю».
Этим детям удалось спастись от очередных российских обстрелов. Но есть и такие, которые становятся детьми с инвалидностью, теряющие своих родителей или те, которых просто беспощадно убивают российские ракеты. Это реальная картина сегодняшнего дня в Украине. Однако власти Российской Федерации заявляют противоположное. Говорят, что запускают ракеты только по стратегически важным объектам. Но разве украинские дети и само население Украины являются стратегическим объектом? Ответ очевиден.
Геноцид выдается за доблесть
Власти Кремля осознанно говорят неправду, продвигая собственные пропагандистские нарративы. Владимир Путин безосновательно уверяет население своей страны в якобы доблестных, защитных военных намерениях на территории Украины, которые на самом деле являются захватническими действиями, террористическими актами и настоящим геноцидом против мирного населения, поскольку среди этих действий присутствуют «убийство», «причинение серьезных телесных и психических повреждений» украинскому населению (такие действия признаны геноцидом Генассамблеей ООН, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.)
Российская власть годами применяла и продолжает продвигать пропаганду, которая нацелена на то, чтобы определять общественное мнение населения России, чтобы оправдать свои преступные действия. Вот несколько аргументов, почему тезис, написанный выше, является валидным и правдивым.
«Пропаганда - это систематическая управляемая деятельность, нацеленная на использование языков, изображений или других символов, что влияет на мысль, ценности и людей в определенных направлениях». Различные техники пропаганды могут использоваться не только авторитарными режимами, но и демократическими. Однако если демократии используют такие проповеди, не нарушая права человека, то авторитарные страны нарушают их, распространяя пропагандистские месседжи.
Обращение к эмоциям
Согласно материалам Шведского института, существует пять техник, которые чаще всего используются пропагандистами. Первой техникой является «обращение к эмоциям». Просмотрите любой фрагмент передачи с Владимиром Соловьевым. Его выражения и выступления достаточно полнокровно пронизаны эмоциональными выражениями и таким же поведением, что направлено на то, чтобы вызвать ряд определенных ощущений у зрителя. Можете проанализировать это сами.
Что у вас вызывают выступления российского телеведущего? Какие эмоции возникают? Гнев, злоба, возможно, ненависть? Все это и делается для того, чтобы вызвать у вас такие эмоции, чтобы заставить вас делать то, что выгодно рупору пропагандистских нарративов и стоящим за ним.
Например, эмоциональная фраза, которую пропагандист прокричал, не может оставить зрителя пассивным. Высказывание прозвучало в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым»: «Да НАТО плевать на то, что убивают русских людей». После такой фразы вряд ли почувствуешь радость, любовь или счастье. Но если взглянуть на ситуацию не однобоко и дать волю критическому мышлению, можно задать один существенный вопрос. Не украинцы пришли к россиянам, а российские войска вторглись на территорию Украины и начали уничтожать и убивать все живое, не правда ли?
Российские ракеты первыми летят на украинских детей и население, которое, очевидно, просто защищается и дает ответный отпор, обороняет свои дома и территорию своего государства. На территорию Украины посягнули, осуществили интервенцию, ворвались, начали уничтожать и убивать. Соответственно, российские войска получили удары в ответ. Нет нападения - нет и отпора.
Вопросы, касающиеся внутренней политики Украины, должны оставаться за Украиной. Внутренние вопросы России остаются за Россией. Все очень просто.
Атака оппонента
Следующей техникой является «атака оппонента». В ней продвигатель пропагандистских нарративов всегда будет апеллировать к так называемым «мы» и «они». «Мы» являются хорошей стороной, действия которой оправдываются за счет «они», якобы занимающих сторону зла. Задача - исказить образ «они», вызвать максимальное отвращение к ним, осквернить имидж и восприятие со стороны аудитории к «они».
В своих речах пропагандисты, оправдывая свои действия на территории Украины, всегда говорят об «Антироссийской политике США, НАТО и Европейского союза», а также о том, что «Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, отстаивающей свои интересы». Здесь тоже возникает несколько вопросов. Если большим врагом России являются Соединенные Штаты Америки, НАТО и Европейский союз, почему Российская Федерация совершает вооруженную агрессию в Украине, убивает украинских детей и запускает беспилотники и ракеты на мирное население Украины? Является ли Украина членом НАТО или ЕС? Ответ - нет. Так почему же у России есть какие-то претензии и посягательства на Украину? Это ли не империалистический голод и желание завоевать как можно больше территорий?
Таким образом, атакуя оппонента в виде США, НАТО и ЕС, обвиняя их в якобы какой-то угрозе России, пропагандисты Кремля отбеливают свои захватнические действия на территории Украины. Создают образ «плохого и злого Запада» и «невинной России».
Упрощение сложного
Еще одной тактикой пропаганды является «упрощение, искривление и дезинформация». Все это выгодно для объяснения сложных вещей. Поскольку искривление и дезинформацию можно преподать так, чтобы было выгодно пропагандисту. А благодаря упрощению можно объяснить сложные вопросы и проблемы, для разбора и осознания которых не нужно тратить много времени. Удачным примером такой техники является манипуляция с фото- или видеоконтентом, который можно отредактировать или обрезать, что может существенно изменить их смысл.
Так, в марте 2022 года российские СМИ опубликовали новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сделал видеообращение к гражданам Украины с призывом сложить оружие. Однако на видео видно, что на нем не настоящий Зеленский и к зрителям с экрана обращался дипфейк (специально созданное изображение определенного человека, сделанное с помощью искусственного интеллекта). Провокационное видео было запущено с целью дискредитировать власть в Украине среди украинцев, чтобы население наконец-то сложило оружие и перестало защищать свои границы. В тот же день президент Украины в своем Telegram-канале записал настоящее видеообращение относительно таких манипуляций и дезинформации, что еще раз подтвердило неправдивость проповедей российских медиа и их пропаганды.
А что касается упрощения, то подтверждением использования Российской Федерацией этой техники является речь Владимира Путина 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, относительно так называемой «спецоперации» Вооруженных сил РФ в Украине. «Нам не оставили никаких шансов поступить иначе», - заявил глава Кремля. А потом добавил: «Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Все попытки по нулям… Могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы». В данных фразах не хватает четкой аргументации и развернутых пояснений.
Речь президента России звучит упрощенно и не содержит последовательных доказательств. Возникают логические вопросы: какие «риски», какие «средства» были применены, что за «попытки», почему они «по нулям», откуда такие выводы, что «могли такие риски… создать…», и какие бы это могли бы быть деяния, «что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы»? Все это требует связанных и неукоснительных ответов, которые напрочь отсутствовали в речи Путина.
Особая доверительность
«Обращение к конкретной аудитории» также используется как тактика пропаганды, поскольку это помогает создать образ узнаваемости и надавить на более болезненные темы или ценности этой аудитории. Это способствует созданию хорошего тандема между лицом или группой лиц, продвигающих пропаганду, и четко определенной целевой аудиторией, приверженность которой завоевывается из-за удовлетворения ее потребностей и соответствия ее стандартам.
Такая тактика дает возможность почувствовать конкретной группе лиц единство, предоставляет отдельным индивидам этой аудитории ощущение, что они являются не одними такими, что есть похожие на них люди. Также это позволяет видеть, что о тебе заботятся, тебя слышат. Благодаря учету идеалов и пожеланий аудитории можно быстрее достичь ее доверия и привязанности, что позволит затем достигать других целей.
Подбор конкретных аудиторий и применение разной риторики с учетом предпочтений разных аудиторий тоже присущ российской пропаганде. В частности, приводились существенно разные оправдания начала войны Российской Федерацией на территории Украины.
Та часть населения России, которая считает Европу и НАТО величайшими врагами России, будет всегда слышать, что «коллективный Запад несет большую угрозу русскому народу», и власть осталась без выбора, так что начало вооруженной агрессии являлось лучшим вариантом. Для тех, кто строит из себя приверженцев мира, будут продолжать запускаться нарративы, что «украинцы сами себя обстреливают», а «Российская Федерация пытается спасти население Украины» от нынешней власти.
Ожесточенные империалисты всегда будут хотеть слышать российские исторические мифы, что якобы «Киев - это русский город», как это заявлял Дмитрий Медведев, а Украины давно уже не существует. А на матерей, женщин и сестер, мужчины, братья или сыновья которых совершают боевые действия на территории Украины, будет всегда действовать аргументация, недавно прозвучавшая от министра обороны России Сергея Шойгу: «Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции - освобождение российских военнослужащих из украинского плена». Такие разные нарративы еще раз подчеркивают неопределенность русской власти в собственных действиях и продвижении многосторонней пропаганды, подлежащей ангажированию разными целевыми аудиториями.
Долбежка одного и того же
Последней характерной особенностью русской пропаганды является «повторение идеи или сообщения». Включив российские телевизионные каналы или открыв страницы российских СМИ в социальных сетях, можно проследить однообразие и произнесение одного и того же мнения, создающего эффект медийного пузыря, в котором находится российское население. Повторение одного и того же сообщения, новости или нарратива способствует тому, что потребитель информации быстрее и легче поверит в эту идею или мнение и откажется воспринимать противоположную информацию.
Такое явление в когнитивной психологии называется эффектом иллюзорной правды. Эффект состоит в том, что если потребитель информации слышит или видит информацию, которая уже для него знакома, которую он уже видел или где-то слышал, то он будет считать ее правдивой. Но на самом деле она может быть выдуманной, фальшивой и дезориентирующей (то есть вводящей в заблуждение и выдающей себя за другую информацию). Такое восприятие уже услышанной информации происходит потому, что мозг человека понимает, что это знакомо для него и не противоречит его мировоззрению, а незнакомая информация идентифицируется как чужая и «не своя».
Следовательно, Россия целенаправленно применяет конкретные техники, благодаря которым успешно продвигает пропагандистские нарративы. Пропаганда Российской Федерации продолжает влиять на мнение россиян, буквально формируя их чувства и мнения. Это позволяет центральной власти добиваться собственных интересов и целей. Но, несмотря на это, у населения всегда есть выбор: верить или не верить в пропагандистские месседжи и дезинформацию.
У каждого из нас есть альтернатива: подвергаться фейковой информации или проверять ее. А у граждан каждой страны есть возможность выбрать, разрешать ли СМИ и власти манипулировать ими, или твердо отстаивать собственные базовые права, которыми обладает каждое демократическое общество: это свобода слова и самовыражения.