ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Российская пропаганда кормит россиян иллюзорной правдой

Данная статья подготовлена в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Посмотрите на это фото. Какие у вас возникают ощущения? Выглядит как боевик или батальный фильм, не правда ли? Но на самом деле это реальная картина жизни в Украине, жители которой испытывают постоянные массированные воздушные атаки со стороны Российской Федерации.

Следующая иллюстрация датируется концом мая 2023 года. Можно предположить и подумать, что это украинские дети так радуются грядущим летним каникулам и бегут домой, чтобы быстрее начать играть с друзьями на детской площадке. Но нет, это не так. Эти дети бегут в укрытие, чтобы спрятаться от ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые Россия запускает на территорию Украины каждый день.

Эти дети могли бы спокойно обсуждать, что интересного случилось у них в школе, девочки могли бы показывать своим подругам, какую новую куклу им купили родители, а ребята - рассказывать своим товарищам об успехах в игре на компьютере. Но диалог украинских детей, как и жизнь, сейчас выглядит совсем по-другому. На видео от 30 мая 2023 года видно, как 6-летний мальчик Марко обращается к 8-летней девочке Алисе с вопросом: «Как ты вообще выжила там?». На что она отвечает: «Не знаю».