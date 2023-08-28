В последние годы Эстония отказывается называть себя даже постсоветской страной. Она прочно в Европе – другие связи, другие ориентиры. Но, не ровен час, то коррупция, то семейственность во власти и бизнесе, то дискриминация, прикрытая лицемерием. Следы прошлого тем виднее, чем настойчивее мы их отрицаем. О необходимости сознавать свою связь с прошлым Rus.Postimees поговорил с одним из самых востребованных драматургов Литвы Марюсом Ивашкявичусом.

...Мне белорусы когда-то приводили такую метафору. Вот мы были вместе партизанами в лесу. Одного ранило, и он остался лежать, а другому удалось спастись. Первый – Беларусь, второй – Литва. И тот, который сбежал, не помог раненому. В этом что-то есть. Когда я был в Туркменистане, я сразу увидел советскость этой страны, - все, что можно в ней обойти, обмануть. Мне был понятен язык ее умолчаний. Если бы я был в Северной Корее, мне было бы непонятно, как вести себя, я был бы совершенно покорным. А тут я сразу увидел, где тут (щелкает пальцами)…

- Щели?