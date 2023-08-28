Покинувшие Россию финские компании с трудом находят замену российскому рынку

В феврале 2022 года 800 финских компаний ежемесячно осуществляли экспорт в РФ, а уже летом их число упало ниже 300. Этим летом всего 160 фирм по-прежнему осуществляют экспорт в соседнюю страну.

При этом финансовые показатели финского экспорта в РФ продолжают падать. В период с января по июнь 2023 года экспорт финских компаний в Россию упал почти на один миллиард евро по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Yle запросило у Таможенной службы информацию о том, смог ли бизнес найти альтернативные рынки сбыта.

«Найти новые рынки не так просто», – констатирует глава отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля.

Таможенная служба сравнила показатели 330 компаний, которые до начала войны в январе-феврале 2022 года осуществили экспорт в Россию на сумму не менее 100 000 евро.

Эти компании смогли дополнительно поставить товаров на рынки других стран на 149 миллионов евро.

«Экспорт смогли компенсировать на 16 процентов, что явно недостаточно, чтобы заменить падение поставок в Россию», – говорит Пенттиля.

При этом эксперты не видят в произошедшем ничего экстраординарного, так как для поиска новых рынков сбыта требуется время.

«Найти новых торговых партнеров на экспортных рынках, где мы уже работаем, не говоря уже о совершенно новых рынках, – задача непростая», – заявила генеральный директор EastCham (бывшая Финско-российская торговая палата) Яяна Реколайнен.