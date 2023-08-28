Власти Таллинна обещают премировать строителей за окончание крупных объектов раньше срока

Рассказывая в передаче Terevisioon на канале ETV об уроках, извлеченных из масштабных строительных работ в центре Таллинна, и отвечая на вопрос, почему город уже сейчас не требует от подрядчиков работать интенсивнее и, при необходимости, в ночное время, чтобы важные перекрестки можно было открыть к началу учебного года, Свет отметил, что это не позволяют делать условия тендеров.