Власти Таллинна обещают премировать строителей за окончание крупных объектов раньше срока

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, в будущем город будет поощрять предприятия, которые завершают крупные инфраструктурные проекты раньше срока, пишет Rus.ERR.
Рассказывая в передаче Terevisioon на канале ETV об уроках, извлеченных из масштабных строительных работ в центре Таллинна, и отвечая на вопрос, почему город уже сейчас не требует от подрядчиков работать интенсивнее и, при необходимости, в ночное время, чтобы важные перекрестки можно было открыть к началу учебного года, Свет отметил, что это не позволяют делать условия тендеров.
«Наша проблема заключается в том, что тендер организован таким образом, что в нем прописан конечный срок завершения объекта. У нас нет права требовать начинать работать быстрее и дольше», – пояснил Свет.