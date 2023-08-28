Достойный уважения поступок: житель Таллинна помог полиции поймать опасного нарушителя

Полиция выразила благодарность бдительному жителю Таллинна, который не прошел мимо и помог стражам порядка задержать пьяного водителя.
В четверг, 24 августа, около девяти часов вечера бдительный мужчина сообщил в Центр тревоги по номеру 112, что заметил на парковке за торговым центром Mustamäe в Таллинне пьяную компанию, среди них был и водитель автомобиля, у которого также были признаки опьянения, сообщили в Пыхьяской префектуре.
Звонивший потерял машину из виду, но смог сообщить, что машина поехала между домами за торговым центром.
Отреагировавшие на сообщение полицейские патрули поймали автомобиль на Мустамяэ-теэ. Водителем оказался 52-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо водителя в автомобиле находились еще трое пьяных людей.
Полиция поблагодарила бдительного гражданина, который не прошел мимо, связался со стражами порядка и предоставил информацию, которая привела к задержанию нарушителя.
«В связи с приближением начала учебного года давайте будем все немного более внимательными на дорогах и, пожалуйста, не позволяйте пьяному другу садиться за руль. Обо всех подозрительных водителях в любом случае следует сообщать по номеру 112. Вместе мы сделаем начало учебного года безопаснее», - обратились к людям сотрудники Пыхьяской префектуры.