Новые рабочие места и развитие промышленности: крупный концерн инвестирует в Эстонию 105 миллионов евро

Silikaat Grupp включает холдинговые компании AS Esraven и AS Silikaat Grupp. Общий доход от продаж концерна в прошлом году превысил 50 миллионов евро, что на 16 процентов выше, чем годом ранее.

«Концерн только что отметил свое 25-летие, и мы осознаем, как быстро расширяется наша сфера деятельности, – сказала исполнительный директор Silikaat Grupp Анне-Мари Лехтла. – В течение следующих семи лет концерн планирует инвестировать в общей сложности 105 миллионов евро. Помимо дальнейшего расширения производства воды и развития экологически чистого сельского хозяйства, мы строим в Эстонии один из крупнейших технопарков, что также позволит создать новые рабочие места. Мы убеждены в том, что сохранение отечественной промышленности, производства и сельского хозяйства чрезвычайно важно, поэтому тесно сотрудничаем с учеными, инвестируем в инновации, открываем новые экспортные рынки».

За последние годы в производство природной минеральной воды Haage было инвестировано 15 миллионов евро, а также была построена лаборатория мирового уровня. В течение следующих семи лет будет инвестировано еще 25 миллионов евро.

В 2022 году было завершено строительство фермерского комплекса OÜ Mangeni PM – состоящий из восьми коровников комплекс был сдан в 2021 году, а осенью прошлого года еще пять коровников для молодняка. В следующие годы компания инвестирует еще 32 миллиона евро.

В последние годы Silikaat Grupp производит из биометана и его отходов натуральные удобрения. Испытания удобрений без запаха проводятся уже несколько лет, и сейчас рассматривается возможность создания большего экспортного потенциала.

Концерну также принадлежит участок площадью 28 гектаров в Мяннику, где строится современный технопарк. В девятилетней перспективе здесь планируется инвестировать более 36 миллионов евро.