После поражения от Латвии капитан сборной Франции боится возвращаться домой

После поражения сборной Франции на ЧМ по баскетболу от сборной Латвии со счетом 86:88 стало ясно, что французы остаются за бортом стадии 1/8 финала. Капитан французской сборной Николя Батум сказал после матча, что он пребывает в шоке, и признался, что боится возвращаться домой.
Батум рассказал на пресс-конференции, что сборная Франции приехала на чемпионат мира с большими амбицими, но теперь, менее чем за год до парижской Олимпиады, стало ясно, что микроклимат в команде нуждается в изменениях. «Для нас это большое разочарование. Мы прибыли сюда с большими надеждами, но в итоге подвели большое количество людей. Через год нас ждет очень большой турнир», - сказал Батум.
Сразу после игры Батум подверг критике принятое ранее баскетбольном союзом Франции решение не допускать к участию в чемпионате мира разыгрывающего Тому Эртеля, поскольку он уже после начала российской военной агрессии против Украины заключил контракт с одним из российских клубов.
Баутм отнес себя, Нандо Де Коло, Руди Гобера и Эвана Фурнье к игрокам, которым должны были повести команду за собой. По словам Батума, вылет с этого чемпионата мира стал для него самым большим разочарованием за все время выступлений за сборную Франции.
«У меня и раньше случались тяжелые поражения, но на этом турнире оно произошло на самой ранней стадии. Когда вылетаешь в четвертьфинале или полуфинале, можешь сказать, что ты боролся. Тут же мы даже не вышли из группы».
«Мне никогда не было стыдно носить майку сборной, но сейчас я боюсь возвращаться домой. Это первый раз, когда мне стыдно носить форму сборной, потому что так много людей верило в нас. Теперь мы нуждаемся в предельной концентрации», - добавил Батум, для которого нынешний чемпионат мира, по его словам, окажется последним в карьере. Он намерен завершить выступления за сборную Франции после Олимпиады в Париже.