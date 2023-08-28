После поражения от Латвии капитан сборной Франции боится возвращаться домой

Батум рассказал на пресс-конференции, что сборная Франции приехала на чемпионат мира с большими амбицими, но теперь, менее чем за год до парижской Олимпиады, стало ясно, что микроклимат в команде нуждается в изменениях. «Для нас это большое разочарование. Мы прибыли сюда с большими надеждами, но в итоге подвели большое количество людей. Через год нас ждет очень большой турнир», - сказал Батум.

Сразу после игры Батум подверг критике принятое ранее баскетбольном союзом Франции решение не допускать к участию в чемпионате мира разыгрывающего Тому Эртеля, поскольку он уже после начала российской военной агрессии против Украины заключил контракт с одним из российских клубов.

Баутм отнес себя, Нандо Де Коло, Руди Гобера и Эвана Фурнье к игрокам, которым должны были повести команду за собой. По словам Батума, вылет с этого чемпионата мира стал для него самым большим разочарованием за все время выступлений за сборную Франции.

«У меня и раньше случались тяжелые поражения, но на этом турнире оно произошло на самой ранней стадии. Когда вылетаешь в четвертьфинале или полуфинале, можешь сказать, что ты боролся. Тут же мы даже не вышли из группы».