От лекарств до алкоголя: латвийские компании продолжают экспортировать товары в Россию?

Несмотря на санкции, экспорт латвийских компаний в Россию стабилен, сообщает передает латвийская новостная служба rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.
За первое полугодие в Россию экспортировано товаров на сумму 560 миллионов евро, что немного больше, чем в первом полугодии 2022 года. Список экспортеров, опубликованный Центральным статистическим управлением Латвии (ЦСУ), показывает, что широкий спектр отраслей продолжает использовать возможность заработка на российском и белорусском рынках после начала войны в Украине. Есть и предприятия, которые начали сотрудничество уже после февраля 2022 года.
В списке, опубликованном Центральным статистическим управлением, значатся 169 экспортеров в Россию и 94 в Беларусь. Касательно некоторых из них в годовых отчетах указано, какая часть оборота приходится на российский или белорусский рынок. В некоторых случаях последние общедоступные данные относятся только к 2021 году.
Судя по обороту, крупнейшей компанией в списке является фармацевтическая компания Grindex, которая экспортирует в Беларусь, а ее дочернее предприятие Kalceks - одна из крупнейших компаний, экспортирующих в Россию. В годовом отчете концерна за 2022 год зафиксировано, что доходы от сбыта на российском рынке составили чуть более 70 миллионов евро, или четверть оборота. Компания предпочла не отвечать на вопросы об отношении к торговле с РФ.
В число экспортеров входит и другой фармацевтический гигант Olainfarm. Его комментарий таков: «Международные права человека требуют, чтобы все пациенты имели доступ к медицинской помощи и лекарствам. Поэтому лекарства и товары медицинского назначения не включены в санкционные списки ни Евросоюза, ни других стран Запада, и никаких ограничений по этим группам товаров в настоящее время не планируется».
В список также вошли несколько средних экспортеров фармацевтической или медицинской продукции с оборотом в десятки миллионов евро – Elpis, LV System Service, Medibridge.
По обороту выделяется и компания мирового гиганта алкогольного бизнеса Pernod Ricard в Латвии SIA «Pernod Ricard Eastern Europe Operations». Компания является дистрибьютором многих самых популярных алкогольных брендов, таких как Absolut Vodka, Havana Club Rum, Jameson Whiskey и Ballentine's. Последний годовой отчет охватывает период с середины 2021 по середину 2022 года, и за этот период российской дочерней компании было продано товаров и услуг на сумму в 84 миллиона евро.
В апреле этого года компания заявила, что прекратила бизнес-отношения с РФ, однако из опубликованного списка видно, что, по крайней мере, экспорт в Белоруссию продолжился. Компания не прокомментировала ситуацию.
Впечатляет и оборот SIA Green Trace, которое экспортирует технику Electrolux, Zanussi и других брендов через Латвию в Россию. В 2021 году оборот компании на российском рынке составил 107 млн евро, или 90% от общего оборота. Более свежих данных нет, ответы на вопросы журналистов компания не предоставила.
В целом LTV попросило около 40 экспортеров, чей оборот превышает 10 миллионов евро, прокомментировать торговлю с Россией и Беларусью. Ответили 14 из них - в основном те, кто постепенно прекращает сотрудничество с соседними странами.
Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне на вопрос об объеме экспорта в страны-агрессоры отвечает — правительство уже длительное время призывает предприятия с Россией и Белоруссией не торговать. В то же время главное со стороны государства – обеспечить соблюдение санкций. Более жесткое регулирование, чем другие, ограничивающее торговлю, по ее мнению, вводить не следует.
«Мы дискутировали о физическом закрытии границы, недопущении перевозок на сухопутной границе, но если это делают не все страны, имеющие границу с Россией и Белоруссией, а только мы, это не даст никакого результата. Все это будет происходить по окружным дорогам. Должна быть общая позиция. Мы всегда это подчеркивали и выражали в сотрудничестве с нашими соседними странами, что эти санкции, условия и требования должны быть едиными», - сказала она.