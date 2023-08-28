От лекарств до алкоголя: латвийские компании продолжают экспортировать товары в Россию?

В список также вошли несколько средних экспортеров фармацевтической или медицинской продукции с оборотом в десятки миллионов евро – Elpis, LV System Service, Medibridge.

По обороту выделяется и компания мирового гиганта алкогольного бизнеса Pernod Ricard в Латвии SIA «Pernod Ricard Eastern Europe Operations». Компания является дистрибьютором многих самых популярных алкогольных брендов, таких как Absolut Vodka, Havana Club Rum, Jameson Whiskey и Ballentine's. Последний годовой отчет охватывает период с середины 2021 по середину 2022 года, и за этот период российской дочерней компании было продано товаров и услуг на сумму в 84 миллиона евро.

В апреле этого года компания заявила, что прекратила бизнес-отношения с РФ, однако из опубликованного списка видно, что, по крайней мере, экспорт в Белоруссию продолжился. Компания не прокомментировала ситуацию.

Впечатляет и оборот SIA Green Trace, которое экспортирует технику Electrolux, Zanussi и других брендов через Латвию в Россию. В 2021 году оборот компании на российском рынке составил 107 млн ​​евро, или 90% от общего оборота. Более свежих данных нет, ответы на вопросы журналистов компания не предоставила.

В целом LTV попросило около 40 экспортеров, чей оборот превышает 10 миллионов евро, прокомментировать торговлю с Россией и Беларусью. Ответили 14 из них - в основном те, кто постепенно прекращает сотрудничество с соседними странами.

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне на вопрос об объеме экспорта в страны-агрессоры отвечает — правительство уже длительное время призывает предприятия с Россией и Белоруссией не торговать. В то же время главное со стороны государства – обеспечить соблюдение санкций. Более жесткое регулирование, чем другие, ограничивающее торговлю, по ее мнению, вводить не следует.