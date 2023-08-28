Кампания «В сентябре не пьем!» вновь призывает сделать паузу в употреблении алкоголя

Институт развития здоровья (TAI) планирует напомнить людям в рамках своей кампании «В сентябре не пьем!», которая начнется 1 сентября, что не стоит делать алкоголь частью своей повседневной жизни, т.к. это большая нагрузка как для физического, так и для психического здоровья.
Отказ от алкоголя на некоторое время полезен, так как, помимо улучшения связанных со здоровьем показателей, в результате этого также существенно повышается уровень энергии человека, улучшается мотивация и систематичность различных процессов, освобождаются ресурсы мозга и повышается чувство удовлетворения самим собой. Таким образом, даже всего лишь один месяц без алкоголя может значительно улучшить самочувствие и качество жизни.
Как сообщает TAI, приятно сознавать, что значительная часть жителей Эстонии, употребляющих алкоголь, устанавливает для себя границы в плане употребления, в том числе делает продолжительные перерывы. На основании результатов исследования «Взгляды и мнения жителей относительно употребления алкоголя», проведенного в конце 2022 года, 31% респондентов в течение последних 12 месяцев устанавливали для себя границы в плане употребления алкоголя, связанные с частотой употребления и/или количеством, а 22% сознательно делали продолжительные перерывы в употреблении алкоголя.
«Данное исследование впервые позволило получить целостный обзор взглядов, убеждений и знаний жителей Эстонии относительно употребления алкоголя, которые в данный момент формируют связанные с алкоголем общественные нормы. На основании полученных данных можно лучше планировать как профилактические, так и коммуникационные мероприятия, а в будущем вести наблюдение за изменением соответствующих взглядов», - рассказала глава отдела по вопросам алкоголя и табачных изделий TAI Аннели Саммель.
В качестве причин уменьшения объемов употребления алкоголя или отказа от алкоголя в ходе данного исследования были перечислены следующие факторы: 54% участников исследования стали свидетелями негативных примеров последствий употребления алкоголя, 52% отметили, что употребление алкоголя отрицательно влияет на их поведение, 45% считает, что алкоголь не должен быть частью образа жизни, и 44% считает, что употребление алкоголя является напрасной тратой денег.
В этом году в рамках кампании «В сентябре не пьем!» будут даваться рекомендации о том, как направить свое время, мотивацию и способности на новые вдохновляющие занятия и наслаждение моментом – проводить больше времени с семьей и друзьями, изучая что-то новое или необычное, при этом не употребляя алкоголь. Отказ от алкоголя на какой-то период высвобождает в нас ресурсы, которыми мы раньше не могли воспользоваться, и помогает нам чувствовать себя намного более активными и счастливыми.
Институт развития здоровья проводит кампанию «В сентябре не пьем!» с 2017 года, и, как сообщается, в последние годы в кампании принимало участие в среднем по 50 000 человек. Дополнительную информацию о кампании можно найти здесь.