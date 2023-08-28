Началась кампания «В сентябре не пьем!», которая призывает сделать паузу в употреблении алкоголя

В этом году в рамках кампании «В сентябре не пьем!» будут даваться рекомендации о том, как направить свое время, мотивацию и способности на новые вдохновляющие занятия и наслаждение моментом – проводить больше времени с семьей и друзьями, изучая что-то новое или необычное, при этом не употребляя алкоголь. Отказ от алкоголя на какой-то период высвобождает в нас ресурсы, которыми мы раньше не могли воспользоваться, и помогает нам чувствовать себя намного более активными и счастливыми.