В Латвии граждан РФ, не сделавших ничего для продления ВНЖ, призовут покинуть страну

Глава PMLP сообщила, что из отправленных в апреле административных писем о новых требованиях вернулось только около 200, соответственно, остальные письма дошли до адресатов и те проинформированы о требованиях.

Розе подчеркнула, что граждане России, проживающие в Латвии, должны получить хотя бы временный ВНЖ. Больше всего обращений в PMLP поступило именно по поводу его получения.

По словам главы PMLP, те, кто ничего не предпримет, со 2 сентября потеряют вид на жительство, тем самым лишившись социальных гарантий, полного доступа к здравоохранению, не смогут работать легально и т. д. В начале сентября PMLP определит тех россиян, кто ничего не сделал для исправления своего статуса, и направит им письма с приглашением покинуть страну в течение 90 дней.

Как сообщалось, на закрытом заседании 22 августа правительство поручило МВД подготовить изменения к Закону об иммиграции, которые обязывают граждан России, проживающих в Латвии, в течение двух лет сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжать находиться в Латвии.

Поправки к Закону об иммиграции, обязывающие россиян подтвердить знание латышского на уровне A2, были внесены с целью укрепления внутренней безопасности страны и латышского языка как фундаментальной ценности, объединяющей нацию. Реализация закона должна способствовать интеграции проживающих в Латвии иностранцев в латвийское общество, информационное пространство, политические, экономические и социальные процессы в стране.