В Латвии гражданам РФ, не сделавшим ничего для продления ВНЖ, отправят приглашения покинуть страну

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) в сентябре готовится к рассылке писем с призывом покинуть страну тем гражданам России, которые не предприняли никаких действий для продления вида на жительство в Латвии, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на телеканал TV3.
Действующая редакция Закона об иммиграции Латвии предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России (которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и получили гражданство РФ после 2003 года), истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы продолжать жить в Латвии, россиянам необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), но для его получения следует предоставить в PMLP сертификат о знании латышского языка на уровне А2 и подтверждение наличия финансовых ресурсов.
Правительство Латвии в последний момент перед вступлением норм в силу решило поручить Министерству внутренних дел (МВД) подготовить поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривали бы для граждан России выдачу временного ВНЖ на два года, в течение которых они должны пройти проверку на знание латышского. Такие изменения еще должен будет одобрить Сейм, до которого инициатива внесения поправок в закон еще не дошла.
Правительство решилось на изменения, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 000 из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии и имеющих постоянный ВНЖ, не подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.
Глава PMLP Майра Розе считает, что большинство этих граждан РФ не подали заявление, поскольку не знают латышского, а некоторые решили покинуть страну. Однако есть и категория жителей, которые решили подождать и ничего не делать и надеются, что ситуация каким-то образом повернется в их пользу.
Глава PMLP сообщила, что из отправленных в апреле административных писем о новых требованиях вернулось только около 200, соответственно, остальные письма дошли до адресатов и те проинформированы о требованиях.
Розе подчеркнула, что граждане России, проживающие в Латвии, должны получить хотя бы временный ВНЖ. Больше всего обращений в PMLP поступило именно по поводу его получения.
По словам главы PMLP, те, кто ничего не предпримет, со 2 сентября потеряют вид на жительство, тем самым лишившись социальных гарантий, полного доступа к здравоохранению, не смогут работать легально и т. д. В начале сентября PMLP определит тех россиян, кто ничего не сделал для исправления своего статуса, и направит им письма с приглашением покинуть страну в течение 90 дней.
Как сообщалось, на закрытом заседании 22 августа правительство поручило МВД подготовить изменения к Закону об иммиграции, которые обязывают граждан России, проживающих в Латвии, в течение двух лет сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжать находиться в Латвии.
Поправки к Закону об иммиграции, обязывающие россиян подтвердить знание латышского на уровне A2, были внесены с целью укрепления внутренней безопасности страны и латышского языка как фундаментальной ценности, объединяющей нацию. Реализация закона должна способствовать интеграции проживающих в Латвии иностранцев в латвийское общество, информационное пространство, политические, экономические и социальные процессы в стране.
Ход реализации закона показывает, что примерно половина из 25 316 граждан России, проживающих в Латвии и имеющих постоянный ВНЖ, подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС. При этом почти 10 тысяч россиян, имеющих вид на жительство ЕС, выданный в Латвии, не подали документы на получение этого разрешения, констатируют в министерстве.
В закрытой части заседания правительство оценило ход реализации поправок к Закону об иммиграции в отношении граждан России, заслушало доклад МВД о реальной ситуации и после долгих обсуждений поручило разработать новую концептуальную программу по улучшению формулировки поправок к закону.
На заседании правительства министры заявили, что предложения необходимы, чтобы предоставить дополнительное время россиянам в Латвии, которые хотят этого, но еще не успели или пока не имеют финансовых возможностей уладить формальности.
Поправки позволят каждому, кто хочет продолжать оставаться в Латвии в долгосрочной перспективе и знать латышский на разговорном уровне, иметь возможность сделать это даже после 1 сентября, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС как можно скорее, но не позднее чем в течение двух лет, подчеркнули в МВД.
Оформление временного ВНЖ сроком на два года можно использовать для того, чтобы россияне, проявившие интерес, но не успевшие сразу выучить латышский язык на уровне А2 и подать документы, смогли сделать это или спланировать самостоятельный отъезд из Латвии.
Концептуальное решение предусматривает, что в переходный период граждане России будут получать предоставляемые государством услуги, включая пенсии и льготы.
Видео: Сюжет TV3 (на латышском языке)