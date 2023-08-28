Мнение ⟩ Воссоздание ЭССР нам не нужно даже в мини-варианте

Тематический парк будет включать два павильона. Один познакомит с историей Силламяэ и с тем, как в городе начали добывать уран, второй расскажет о том, что происходило в тоталитарном обществе будущего, в обоих случаях будут использованы технологии виртуальной реальности. Кроме того, в советском стиле будет спроектирована парковая зона, где установят памятник Ленину. Желающие также смогут посетить квартиру специалиста, работавшего на силламяэском заводе, обставленную в стиле 1950-х годов.