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Мнение ⟩ Воссоздание ЭССР нам не нужно даже в мини-варианте

, руководитель редакции мнений Postimees
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11.03.2020. Силламяэский музей. Бюст Ленина.
11.03.2020. Силламяэский музей. Бюст Ленина. Фото: Eero Vabamägi

Некоторое время назад «Северное побережье» писало о том, что к концу года в Силламяэ будет построен тематический парк советской эпохи. Мы узнали, что строительство павильонов и создание экспозиций обойдется более чем в полтора миллиона евро, большая часть из которых поступит из средств Европейского фонда регионального развития. Немыслимо, что в Эстонской Республике на советский ностальгический проект тратится такая сумма.

Тематический парк будет включать два павильона. Один познакомит с историей Силламяэ и с тем, как в городе начали добывать уран, второй расскажет о том, что происходило в тоталитарном обществе будущего, в обоих случаях будут использованы технологии виртуальной реальности. Кроме того, в советском стиле будет спроектирована парковая зона, где установят памятник Ленину. Желающие также  смогут посетить квартиру специалиста, работавшего на силламяэском заводе, обставленную в стиле 1950-х годов.

Знать и помнить историю никогда не плохо. Но вопрос в цели. Мы только что отметили годовщину восстановления независимости. Читатели постарше, наверное, хорошо помнят житье-бытье в ЭССР. Это все было одним большым советским тематическим парком с отдельными островками свободы, и нас объединяло желание поскорее сбежать из него.

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