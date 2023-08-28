Финская пресса не щадит своих баскетболистов и называет их овечьим стадом

Издание Ilta-Sanomat назвало статью так: «Волчья стая обернулась стадом овец». Исторически за финской баскетбольной сборной закрепилось в Финляндии именно прозвище «волчья стая» (susijengi).

Особенно болезненным поражение от японцев делает то обстоятельство, что после первой половины матча Финляндия была впереди со счетом 46:36. Более того, за 13 минут до конца игры финны вели со счетом 71:53. Таким образом, в последние 13 минут матча финны позволили японцам набрать 45 очков, а сами набрали лишь 17.

«Следует отдать должное сопернику, они боролись на площадке куда эффективнее, чем мы», - сказал игрок сборной Финляндии Сасу Салин.