Финская пресса не щадит своих баскетболистов и называет их овечьим стадом

Сборная Финляндии оказалась одной из тех команд на чемпионате мира по баскетболу, что лишились шансов на продолжение борьбы уже после первых двух туров группового турнира. После поражения от сборной Японии со счетом 88:98 финская пресса безжалостно раскритиковала финскую сборную.
Издание Ilta-Sanomat назвало статью так: «Волчья стая обернулась стадом овец». Исторически за финской баскетбольной сборной закрепилось в Финляндии именно прозвище «волчья стая» (susijengi).
Особенно болезненным поражение от японцев делает то обстоятельство, что после первой половины матча Финляндия была впереди со счетом 46:36. Более того, за 13 минут до конца игры финны вели со счетом 71:53. Таким образом, в последние 13 минут матча финны позволили японцам набрать 45 очков, а сами набрали лишь 17.
«Следует отдать должное сопернику, они боролись на площадке куда эффективнее, чем мы», - сказал игрок сборной Финляндии Сасу Салин.
После двух туров в подгруппе А лидирует Германия с двумя победами, у Австралии и Японии по одному выигрышу, а финны проиграли оба матча. В последнем туре состоятся матчи Австралия-Япония и Финляндия-Германия. Последний из этих матчей не имеет никакого турнирного значения, потому что при любом его исходе Германия займет в подгруппе первое место, а Финляндия - последнее.