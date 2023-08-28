Банк Эстонии: деньги из второй пенсионной ступени забрали бедные слои населения

Почти 19% вышли из второй пенсионной ступени в ходе первого этапа, когда в 2021 году было выплачено 1,3 млрд евро. Вывод средств продолжался и в последующие годы, и к настоящему времени почти 30% обладателей второй ступени сняли свои пенсионные деньги, пишут экономисты Банка Эстонии Яаника Мерикюлль и Тайри Рыым.

Чаще всего деньги из второй пенсионной ступени забирали люди в возрасте от 25 до 54 лет, в то время как самые молодые и самые старшие возрастные группы (от 16 до 24 лет и от 55 до 64 лет) покидали ее более чем в два раза реже. Аналогичная картина наблюдалась и в отношении активов второй пенсионной ступени: жители Эстонии со средними накоплениями выходили из второй ступени чаще.

Однако, согласно анализу Банка Эстонии, наиболее сильным фактором, определяющим решение людей покинуть вторую ступень, был объем финансовых активов и необеспеченных кредитов, т.е. потребительских кредитов, которые они имели. Вероятность того, что люди, входящие в 20% населения, имевших наибольшее количество финансовых активов, покинут вторую опору, была на 37 процентных пунктов ниже, чем у тех, кто входил в 20%, имевших наименьшие накопления.

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