Банк Эстонии: деньги из второй пенсионной ступени забрали бедные слои населения

В 2021 году в Эстонии была проведена пенсионная реформа, которая сделала участие во второй пенсионной ступени добровольным и предоставила людям возможность снимать накопленные деньги. По данным анализа, проведенного Банком Эстонии, этой возможностью наиболее активно пользовались домохозяйства с небольшими накоплениями.
Почти 19% вышли из второй пенсионной ступени в ходе первого этапа, когда в 2021 году было выплачено 1,3 млрд евро. Вывод средств продолжался и в последующие годы, и к настоящему времени почти 30% обладателей второй ступени сняли свои пенсионные деньги, пишут экономисты Банка Эстонии Яаника Мерикюлль и Тайри Рыым.
Чаще всего деньги из второй пенсионной ступени забирали люди в возрасте от 25 до 54 лет, в то время как самые молодые и самые старшие возрастные группы (от 16 до 24 лет и от 55 до 64 лет) покидали ее более чем в два раза реже. Аналогичная картина наблюдалась и в отношении активов второй пенсионной ступени: жители Эстонии со средними накоплениями выходили из второй ступени чаще.
Однако, согласно анализу Банка Эстонии, наиболее сильным фактором, определяющим решение людей покинуть вторую ступень, был объем финансовых активов и необеспеченных кредитов, т.е. потребительских кредитов, которые они имели. Вероятность того, что люди, входящие в 20% населения, имевших наибольшее количество финансовых активов, покинут вторую опору, была на 37 процентных пунктов ниже, чем у тех, кто входил в 20%, имевших наименьшие накопления.
Влияние близких
В значительной степени решение о выходе из второй ступени зависело и от выбора, сделанного другими членами домохозяйства. Если один член домохозяйства принимал решение о выходе из второй ступени, то вероятность выхода других членов домохозяйства увеличивалась на 70 процентов. Таким образом, по оценкам экономистов, решение о выходе из второй ступени зависело от домохозяйства, а не от человека.
Вероятность выхода из второй пенсионной ступени также увеличивается на 15 процентных пунктов, если домохозяйство испытывает кредитные трудности. Под домохозяйством с кредитными трудностями понимается домохозяйство, которое в течение последних трех лет испытывало трудности с получением кредита в банке: либо вообще не получило кредит, либо получило меньше, чем просило, либо не обращалось за кредитом, несмотря на просьбу о его получении, поскольку предполагало, что получить его все равно не удастся. Ограничения ликвидности, т.е. отсутствие доступа к финансовой помощи со стороны домохозяйства, повышали вероятность принятия решения о выходе из второй ступени на пять процентных пунктов.
Также была проанализирована связь между неприятием риска и финансовой грамотностью. Чем более человек не склонен к риску, т.е. чем меньше он готов брать на себя финансовые риски при инвестировании, тем выше вероятность того, что он покинет вторую ступень. Чем выше уровень финансовой грамотности, тем меньше вероятность того, что человек покинет вторую ступень. С другой стороны, склонность к риску и финансовая грамотность оказывали меньшее влияние на уход со второй ступени, чем активы и обязательства.
В итоге экономисты Банка Эстонии пришли к выводу, что основными причинами выхода из второй ступени являются нехватка сбережений, наличие крупных необеспеченных кредитов и/или невозможность получения кредита из-за кредитных ограничений.