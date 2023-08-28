ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Зеленский приравнивает коррупцию в украинских военкоматах к госизмене, этого и ждет от него общество

Коррупция считается проблемой, широко распространившейся в украинских государственных структурах и обществе. В первые полгода войны об этом говорили очень мало, и тема как будто отступала на второй план на фоне массовой волонтерской деятельности.

Через некоторое время отдельные истории о коррупции в системе национальной обороны стали всплывать вновь. Появлялась и определенная ложная информация, например, о том, что поступавшая с Запада военная помощь позднее контрабандно вывозилась из Украины. Однако самый серьезный скандал разгорелся вокруг махинаций руководителей ряда ведомств, ответственных за мобилизацию и набор резервистов.

Выяснилось, что некоторые из этих руководителей помогали уклоняться от мобилизации в обмен на взятки. Проблема очевидно распространилась всей по стране, и, чтобы избежать возрастания масштабов скандала, были отправлены в отставку главы военных комиссариатов всех регионов. Нынешнее заявление президента, безусловно, является реакцией на проблемы в организации государственной обороны.

Хотя предложение Зеленского носит достаточно радикальный характер, оно, вероятно, соответствует ожиданиям украинского общества на данный момент. И коррупция, безусловно, является одной из главных угроз для независимости украинского государства как сейчас, так и в будущем. Есть надежда, что усилившаяся борьба с этим явлением будет и впредь вестись энергично.

Гибель Пригожина