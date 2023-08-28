Владимир Зеленский объявил о данной им установке приравнивать коррупционные преступления в военное время к государственной измене, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Зеленский приравнивает коррупцию в украинских военкоматах к госизмене, этого и ждет от него общество
Коррупция считается проблемой, широко распространившейся в украинских государственных структурах и обществе. В первые полгода войны об этом говорили очень мало, и тема как будто отступала на второй план на фоне массовой волонтерской деятельности.
Через некоторое время отдельные истории о коррупции в системе национальной обороны стали всплывать вновь. Появлялась и определенная ложная информация, например, о том, что поступавшая с Запада военная помощь позднее контрабандно вывозилась из Украины. Однако самый серьезный скандал разгорелся вокруг махинаций руководителей ряда ведомств, ответственных за мобилизацию и набор резервистов.
Выяснилось, что некоторые из этих руководителей помогали уклоняться от мобилизации в обмен на взятки. Проблема очевидно распространилась всей по стране, и, чтобы избежать возрастания масштабов скандала, были отправлены в отставку главы военных комиссариатов всех регионов. Нынешнее заявление президента, безусловно, является реакцией на проблемы в организации государственной обороны.
Хотя предложение Зеленского носит достаточно радикальный характер, оно, вероятно, соответствует ожиданиям украинского общества на данный момент. И коррупция, безусловно, является одной из главных угроз для независимости украинского государства как сейчас, так и в будущем. Есть надежда, что усилившаяся борьба с этим явлением будет и впредь вестись энергично.
Гибель Пригожина
Российские власти заявили, что анализы ДНК подтвердили, что Евгений Пригожин и другие девять человек из списка пассажиров и членов экипажа разбившегося на прошлой неделе самолета и были на его борту. Официальной информации о причинах авиакатастрофы пока не поступало. Вчера в российских СМИ также появились сообщения о том, что похороны планируются в Санкт-Петербурге, возможно, 29 августа.
Пока сообщений о крупных инцидентах, связанных с вагнеровцами в России, не поступало. Вряд ли во время похорон вспыхнут крупные беспорядки, но российские власти наверняка к этому готовятся. Вызывает определенный интерес, будет ли на похоронах присутствовать какой-либо высокий государственный чиновник.
Дроновая атака на Курск
СБУ совместно с украинской армией в ночь на 27 августа организовали атаку беспилотников-камикадзе на военный аэродром в Курске. Согласно отчету украинской стороны, российской ПВО удалось сбить 3 из 16 дронов, остальные поразили цели.
Дроны наносили удары по находившимся на аэродроме самолетам Су-30 и МиГ-29. Кроме того, была предпринята попытка поразить зенитные системы, расположенные вокруг аэродрома.
Вчера вечером и в СМИ появились некоторые короткие сообщения о дроновой атаке в Курсе, но пока не было опубликовано никакой информации о конкретной главной цели нападения и его результатах. Хотя точное количество пораженных самолетов неизвестно, можно с уверенностью сказать, что в будущем России будет гораздо сложнее использовать аэродром в Курске для ударов по Украине.
В течение последней недели Украина активно атаковала российские военные аэродромы вблизи украинско-российской границы, что наверняка повлияет на способность российских сил совершать боевые вылеты в сторону Украины в ближайшее время.
Сегодня ночью Черноморский флот России нанес новый ракетный удар по Украине. ПВО Украины сбили четыре из шести выпущенных ракет. Одно попадание в промышленное здание зарегистрировано в Полтаве, а в Кривом Роге было повреждено несколько летних домиков. Власти Москвы также сообщили о сбитии двух беспилотников вблизи российской столицы.
На фронтах особых изменений не произошло
Крупные подразделения 76-й десантной дивизии (постоянно дислоцированной во Пскове) перебрасываются из районов Луганской области на юг, для противодействия украинскому контрнаступлению на южном фронте. Последний раз части этой дивизии перебрасывались на южный фронт год назад, когда они использовались для обеспечения отхода российских войск с западного берега Днепра.
С начала войны они понесли очень большие потери, и нынешний состав уже должен состоять в основном из людей, завербованных и мобилизованных непосредственно во время войны, из-за чего качество этой дивизии в некоторой степени снизилось.
Давление Украины на южном фронте довольно сильное. Рсссийское командование не может перехватить там инициативу.