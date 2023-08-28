Письмо Рийгикогу ⟩ Stark Logistics сообщила, что не будет принимать участие в заседании спецкомиссий

Председатель спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Март Хельме и глава спецкомиссии по контролю за госбюджетом Урмас Рейнсалу пригласили премьер-министра Каю Каллас, генерального директора Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви и представителей недавно попавших в скандал компаний Stark Logistics и Metaprint участвовать в заседании этих спецкомиссий 31 августа.

«Спасибо за приглашение на совместное заседание комиссий, но не считаем возможным принять участие в вашем собрании», - сообщил в начале письменного ответа генеральный директор компании Кристьян Крааг.

«Как мы уже объяснили общественности, с начала войны у нас не было ни одного клиента в России. У нас есть только один клиент, одно из самых известных и успешных промышленных предприятий Эстонии AS Metaprint, для которого мы в том числе осуществляли связанные с Россией перевозки. Мы сделали это по просьбе предпринимателя, желающего закрыть бизнес в России таким образом, чтобы были соблюдены все заключенные ранее договоры с клиентами. Намерения клиента подтверждает реальная статистика – с начала войны перевозки сократились на 70 процентов», - пояснил Крааг, добавив, что они рассчитывали вместе с Metaprint завершить бизнес в России в ближайшие месяцы, а вместе с тем и последние поставки Stark Logistics туда.