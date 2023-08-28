Компания Stark Logistics, связанная с грузоперевозками в Россию, в ответ на приглашение Урмаса Рейнсалу («Отечество») и Марта Хельме (EKRE) сообщила, что все рассказала, закон не нарушала и не примет участие в заседании их комиссий.
Письмо Рийгикогу ⟩ Stark Logistics сообщила, что не будет принимать участие в заседании спецкомиссий
Председатель спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Март Хельме и глава спецкомиссии по контролю за госбюджетом Урмас Рейнсалу пригласили премьер-министра Каю Каллас, генерального директора Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви и представителей недавно попавших в скандал компаний Stark Logistics и Metaprint участвовать в заседании этих спецкомиссий 31 августа.
«Спасибо за приглашение на совместное заседание комиссий, но не считаем возможным принять участие в вашем собрании», - сообщил в начале письменного ответа генеральный директор компании Кристьян Крааг.
«Как мы уже объяснили общественности, с начала войны у нас не было ни одного клиента в России. У нас есть только один клиент, одно из самых известных и успешных промышленных предприятий Эстонии AS Metaprint, для которого мы в том числе осуществляли связанные с Россией перевозки. Мы сделали это по просьбе предпринимателя, желающего закрыть бизнес в России таким образом, чтобы были соблюдены все заключенные ранее договоры с клиентами. Намерения клиента подтверждает реальная статистика – с начала войны перевозки сократились на 70 процентов», - пояснил Крааг, добавив, что они рассчитывали вместе с Metaprint завершить бизнес в России в ближайшие месяцы, а вместе с тем и последние поставки Stark Logistics туда.
«Всего у Stark более двух тысяч клиентов. Как мы прозрачно указывали в своих отчетах, 40 процентов нашего оборота были связаны с такими предприятиями, как Metaprint. Большая часть нашего бизнеса и выручки не связана с Metaprint, - сказал Крааг. - При этом перевозки по России в 2022 году составляли всего 10 процентов нашего оборота (а не доходов), а в этом году еще меньше, около 5,5 процента, остальной бизнес Stark связан с логистикой и поставками для клиентов в Эстонии, Балтии, Скандинавии и Западной Европе».
«В этом году эстонское государство выдало разрешения на перевозки в российском направлении 309 предприятиям, которые выполняли эту работу, декларируя по закону перевозки и грузы. Подобные перевозки несанкционированных товаров соответствуют закону – и можно предположить, что это помогает многим эстонским предприятиям, которые до сих пор не смогли уйти из России, потому что им не дают это сделать, не дают разрешение на продажу имущества или препятствуют выходу иными административными мерами, подвергают работников репрессиям или даже подвергают угрозе предпринимателей и их семьи», - написал Крааг членам комиссий.
«На сегодняшний день все компетентные органы подтвердили, что Stark Logistics AS не перевозила подпадающие под санкции товары и не нарушала какие-либо законы в этом отношении», - заявил Крааг.
По словам Краага, в течение этих 16 месяцев компания верила, что поступает правильно, помогая эстонскому предприятию: «Мы не догадывались, что для многих эстоноземельцев это будет выглядеть иначе из-за семейных связей нашего бывшего коллеги Арво Халлика. Сегодня мы понимаем это и будем действовать в том направлении, чтобы прекратить эти перевозки на нашем транспорте».
«Приносим со своей стороны извинения, что стали причиной подобной путаницы. Наш бизнес, как это и свойственно логистическому и транспортному бизнесу, крайне четкий, простой, прозрачный и прямолинейный», - пояснил Крааг.
«Мы были уверены, что поступаем не только законно, но и правильно, помогаем бизнес-партнеру забрать свои деньги и приносим Эстонии пользу. Мы рассказали все, что знали, наша роль в публичном обсуждении этой темы исчерпана. Мы будем опровергать ложные утверждения с помощью предусмотренных в Эстонии методов правовой защиты», - добавил он.