Союз работодателей: среди предпринимателей наметилась катастрофическая тенденция

Всего год назад в Эстонии наблюдалась самая высокая инфляция со времени восстановления независимости, когда в августе рост цен превысил 25 процентов. Тогда экономические аналитики заговорили о том, что впереди трудные месяцы, первая половина этого года тоже будет сложной – но, с другой стороны, во второй половине этого года дела снова пойдут в гору. Сейчас уже идет вторая половина года, осень уже не за горами, но больших признаков улучшения нет. Почему картинка и звук не совпадают?