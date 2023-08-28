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Союз работодателей: среди предпринимателей наметилась катастрофическая тенденция

Лийна Лакс
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Арто Аас, глава Центрального союза работодателей.
Арто Аас, глава Центрального союза работодателей. Фото: Remo Tõnismäe

Рассказывание сказок, продолжавшееся почти год, подошло к концу: глава Центрального союза работодателей Арто Аас говорит, что среди эстонских предпринимателей возникла опасная тенденция. При этом еще можно было бы очень многое сделать для оживления экономики – если бы только правительство этого захотело.

Всего год назад в Эстонии наблюдалась самая высокая инфляция со времени восстановления независимости, когда в августе рост цен превысил 25 процентов. Тогда экономические аналитики заговорили о том, что впереди трудные месяцы, первая половина этого года тоже будет сложной – но, с другой стороны, во второй половине этого года дела снова пойдут в гору. Сейчас уже идет вторая половина года, осень уже не за горами, но больших признаков улучшения нет. Почему картинка и звук не совпадают?

«Это правда, что таково было общее мнение, но теперь оптимистические ожидания откладываются все дальше и дальше, – сказал Арто Аас, глава Центрального союза работодателей. – Лучше не стало. Экспорт упал на 15–20 процентов, а именно он приносит стране дополнительные деньги и процветание. Экономика Эстонии падает уже пять кварталов подряд, и это падение оказалось самым глубоким в Европейском Союзе».

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