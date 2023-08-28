Юный гигант из Южного Судана вошел в историю чемпионатов мира

16-летний Малуач, чей рост составляет 218 сантиметров, провел на площадке в матче против сборной Китая 16 минут и 50 секунд, сделав шесть подборов и реализовав один штрафной бросок. Южный Судан победил китайцев со счетом 89:69.

Первым в нынешнем веке игроком младше 17 лет, набравшим очки на взрослом чемпионате мира, был китаец Го Айлунь. На чемпионате мира 2010 года тоже в возрасте 16 лет он набрал два очка в матче против сборной России.

Сборная Южного Судана одержала свою первую победу на чемпионатах мира. Главным тренером команды является известный в прошлом игрок НБА Ройал Айви (работающий сейчас ассистентом главного тренера в клубе НБА Houston Rockets), при этом три игрока нынешней сборной Южного Судана также имеют опыт выступлений в НБА.