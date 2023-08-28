Судья, более шести лет возглавлявший процесс санации Tere, признан виновным в совершении проступка

Дисциплинарное производство было возбуждено в конце прошлого года председателем Верховного суда Виллу Кыве. Согласно обвинению, Олев необоснованно отказался от участия в процессе санации Tere.

В июне прошлого года Олев подал председателю Харьюского уездного суда заявление об отставке. «Я не считаю возможным следовать данным мне некомпетентным указаниям, поэтому не могу принять решение по данному делу, которое было бы в соответствии с моей совестью и пониманием закона», – написал он.