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Судья, более шести лет возглавлявший процесс санации Tere, признан виновным в совершении проступка

rus.postimees.ee
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Система правовой помощи все еще хромает, нет хороших решений, чтобы ее спасти. На снимке скульптура здания суда Харьюского уездного суда «Юстиция» работы Айме Куульбуш-Мёльдер.
Система правовой помощи все еще хромает, нет хороших решений, чтобы ее спасти. На снимке скульптура здания суда Харьюского уездного суда «Юстиция» работы Айме Куульбуш-Мёльдер. Фото: Eero Vabamägi

Дисциплинарная коллегия Госсуда признала судью Харьюского уездного суда Ханнеса Олева, который в течение шести с половиной лет руководил процессом санации Tere, виновным в совершении дисциплинарного проступка, однако оставила его безнаказанным, пишет dv.ee.

Дисциплинарное производство было возбуждено в конце прошлого года председателем Верховного суда Виллу Кыве. Согласно обвинению, Олев необоснованно отказался от участия в процессе санации Tere.

В июне прошлого года Олев подал председателю Харьюского уездного суда заявление об отставке. «Я не считаю возможным следовать данным мне некомпетентным указаниям, поэтому не могу принять решение по данному делу, которое было бы в соответствии с моей совестью и пониманием закона», – написал он.

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