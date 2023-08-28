ВИДЕО ⟩ Водители потеряли не только права, но и свободу из-за превышения скорости

Решением Тартуского уездного суда двое водителей, превысивших скорость на улицах Тарту, были приговорены к суткам ареста, а в качестве дополнительного наказания оба были лишены водительских прав.
Вечером в четверг, 24 августа, полицейский патруль остановил на улице Рингтеэ в Тарту автомобиль BMW, которым управлял 22-летний мужчина, скорость которого составила 117 км/ч в зоне 50 км/ч. В тот же день еще один 19-летний мужчина был пойман на автомобиле BMW на улице Клааси в Тарту, двигаясь со скоростью 116 км/ч в населенном пункте.
Оба водителя были арестованы на месте и доставлены в Тартускую тюрьму. На судебном заседании, состоявшемся на следующий день после задержания, мужчин приговорили к пяти суткам ареста за нарушение правил дорожного движения, а в качестве дополнительного наказания лишили права управления транспортным средством на шесть месяцев.
В ходе наблюдения за дорожным движением, среди прочего, полиция выявила одного из организаторов незаконных гонок, который подавал сигналы старта транспортным средствам. Полицейские объяснили мужчине, что неофициальные гонки такого типа являются незаконными и опасными. Помимо выговора, организатору был также выписан штраф.
По словам руководителя Тартуской патрульной службы Арго Арукаса, настораживает тот факт, что двое таких опасных нарушителей правил дорожного движения и организатор гонок были пойманы в один день и в одной и той же зоне работы Тартуского отделения полиции. «К счастью, на этот раз обошлось без трагических последствий. Нам остается только надеяться, что введенные штрафы подействуют и в будущем люди будут более образцово вести себя на дорогах», - добавил Арукас.
«Съезды автолюбителей разрешены при соблюдении правил и необходимых требований безопасности. В ситуации, когда в дело вступает неофициальное превышение скорости и дрифт, полиция обязана вмешаться. Такое поведение подвергает опасности как людей, проверяющих свои навыки, так и других участников дорожного движения», - заявил руководитель Тартуской патрульной службы.
«Поэтому мы рекомендуем проверять свои навыки только на официальных соревнованиях и в местах, где риски минимизированы и гарантирована безопасность. Сейчас два нарушителя правил дорожного движения проведут в СИЗО пять суток, чтобы осмыслить свои действия, и полгода должны будут обходиться без прав. На официальных же соревнованиях участники могут заслужить признание и призы, и после выступления им не придется проводить дни в заключении и несколько месяцев без водительских прав», - сказал он.
«Приближается 1 сентября и начало учебного года, поэтому на дорогах мы видим больше водителей, чем обычно. В связи с этим просим всех участников дорожного движения вести себя ответственно и внимательно. Вы можете быть уверены, что полиция тщательно выполняет свою работу и осуществляет надзор как на дорогах, так и в других общественных местах. Мы сделаем все возможное, чтобы начало учебного года прошло для всех нас как можно более гладко, а опасные водители будут отстранены от движения», - подчеркнул руководитель Тартуской патрульной службы.