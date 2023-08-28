ВИДЕО ⟩ Водители потеряли не только права, но и свободу из-за превышения скорости

«Съезды автолюбителей разрешены при соблюдении правил и необходимых требований безопасности. В ситуации, когда в дело вступает неофициальное превышение скорости и дрифт, полиция обязана вмешаться. Такое поведение подвергает опасности как людей, проверяющих свои навыки, так и других участников дорожного движения», - заявил руководитель Тартуской патрульной службы.

«Поэтому мы рекомендуем проверять свои навыки только на официальных соревнованиях и в местах, где риски минимизированы и гарантирована безопасность. Сейчас два нарушителя правил дорожного движения проведут в СИЗО пять суток, чтобы осмыслить свои действия, и полгода должны будут обходиться без прав. На официальных же соревнованиях участники могут заслужить признание и призы, и после выступления им не придется проводить дни в заключении и несколько месяцев без водительских прав», - сказал он.