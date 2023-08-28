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Фото ⟩ Ошибочка вышла: на Тартуском шоссе запретили ездить мотоциклистам

Брита-Мария Алас
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Мотоцикл. Фото иллюстративное.
Мотоцикл. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

На прошлой неделе на Тартуском шоссе у Козе можно было заметить явно необоснованный и странный запрет: тракторам и мотоциклам запретили ездить по виадуку. По данным Департамента транспорта, после сообщений участников дорожного движения неправильный знак был убран.

Фотографии знака были опубликованы в соцсетях в группе мотоциклистов, где обсуждалось, что предположительно хотели запретить проезд для мопедов.

Неправильный знак на Тартуском шоссе. 
Неправильный знак на Тартуском шоссе. Фото: Tom Külaots/Facebook

«Речь идет об ошибке», - подтвердил руководитель проекта по обслуживанию Пыхьяского отдела Департамента транспорта Мартти Лиллесте, добавив, что знаки были убраны на прошлой неделе после получения информации, и знаки с правильным изображением должны быть установлены в течение этой недели.

Запрещающие знаки: 314 означает запрет на мотоцикл, номер 322 запрещает езду на мопеде.
Запрещающие знаки: 314 означает запрет на мотоцикл, номер 322 запрещает езду на мопеде. Фото: Riigi Teataja
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