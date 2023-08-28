Фото ⟩ Ошибочка вышла: на Тартуском шоссе запретили ездить мотоциклистам

На прошлой неделе на Тартуском шоссе у Козе можно было заметить явно необоснованный и странный запрет: тракторам и мотоциклам запретили ездить по виадуку. По данным Департамента транспорта, после сообщений участников дорожного движения неправильный знак был убран.
Фотографии знака были опубликованы в соцсетях в группе мотоциклистов, где обсуждалось, что предположительно хотели запретить проезд для мопедов.
«Речь идет об ошибке», - подтвердил руководитель проекта по обслуживанию Пыхьяского отдела Департамента транспорта Мартти Лиллесте, добавив, что знаки были убраны на прошлой неделе после получения информации, и знаки с правильным изображением должны быть установлены в течение этой недели.