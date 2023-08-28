Фото ⟩ Ошибочка вышла: на Тартуском шоссе запретили ездить мотоциклистам

На прошлой неделе на Тартуском шоссе у Козе можно было заметить явно необоснованный и странный запрет: тракторам и мотоциклам запретили ездить по виадуку. По данным Департамента транспорта, после сообщений участников дорожного движения неправильный знак был убран.