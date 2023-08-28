Бывший министр критикует предпринимателей: у капитала нет национальности, но у собственника капитала есть

«На мой взгляд, ведение бизнеса в России стало этической проблемой уже после вторжения в Грузию. Дальнейшее только сделало этот аспект более важным, и после 23 февраля 2022 года, на мой взгляд, вести бизнес в России и с Россией является с этической точки зрения крайне нежелательным», – подчеркнула Лаури.