Бывший министр критикует предпринимателей: у капитала нет национальности, но у собственника капитала есть

Марис Лаури (Партия реформ), экономический аналитик с опытом работы на посту министра финансов и министра юстиции, написала сегодня в социальных сетях, что, по ее мнению, ведение бизнеса в России крайне нежелательно с этической точки зрения.
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«На мой взгляд, ведение бизнеса в России стало этической проблемой уже после вторжения в Грузию. Дальнейшее только сделало этот аспект более важным, и после 23 февраля 2022 года, на мой взгляд, вести бизнес в России и с Россией является с этической точки зрения крайне нежелательным», – подчеркнула Лаури.