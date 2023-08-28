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Бывший министр критикует предпринимателей: у капитала нет национальности, но у собственника капитала есть

Лоора-Элизабет Ломп
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Кая Каллас и Марис Лаури.
Кая Каллас и Марис Лаури. Фото: Mihkel Maripuu

Марис Лаури (Партия реформ), экономический аналитик с опытом работы на посту министра финансов и министра юстиции, написала сегодня в социальных сетях, что, по ее мнению, ведение бизнеса в России крайне нежелательно с этической точки зрения.

«На мой взгляд, ведение бизнеса в России стало этической проблемой уже после вторжения в Грузию. Дальнейшее только сделало этот аспект более важным, и после 23 февраля 2022 года, на мой взгляд, вести бизнес в России и с Россией является с этической точки зрения крайне нежелательным», – подчеркнула Лаури.

«Можно понять, что бизнес не может быть закрыт в одночасье, но даже нескольких месяцев, на мой взгляд, более чем достаточно. Все дальнейшее – вопрос морали и этики», – считает Лаури.

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