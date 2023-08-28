Таллинн будет премировать фирмы, завершающие дорожные работы с опережением графика

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал в понедельник в программе Terevisioon, что в будущем город начнет премировать те предприятия, которые будут завершать работы на объектах дорожной инфраструктуры раньше оговоренного срока, пишет ERR.
На вопрос о том, почему город уже сейчас не потребует от строителей более интенсивной работы, а в случае необходимости - и работы в ночные часы, чтобы самые важные перкерестки открылись бы уже в начале учебного года, Свет ответил, что этого не предусматривают заключенные договоры.
«Наша проблема в том, что договоры заключены так, что там есть окончательная дата, к которой работа должна быть выполнена. И у нас нет возможности на основании этих договоров потребовать, чтобы строители начали работать быстрее и дольше», - сказал Владимир Свет.
Он пояснил, что работы в ночные часы могут начаться лишь тогда, когда проводящие работы фирмы будут не укладываться к сроку окончания работ.
Более подробно об информации, озвученной вице-мэром, можно прочитать на портале ERR.