Пн, 28.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Таллинн будет премировать фирмы, завершающие дорожные работы с опережением графика

PM Majandus
Facebook Twitter
Comments
Дорожно-строительные работы в центре Таллинна.
Дорожно-строительные работы в центре Таллинна. Фото: Teele Toova / Scanpix

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал в понедельник в программе Terevisioon, что в будущем город начнет премировать те предприятия, которые будут завершать работы на объектах дорожной инфраструктуры раньше оговоренного срока, пишет ERR.

На вопрос о том, почему город уже сейчас не потребует от строителей более интенсивной работы, а в случае необходимости - и работы в ночные часы, чтобы самые важные перкерестки открылись бы уже в начале учебного года, Свет ответил, что этого не предусматривают заключенные договоры.

«Наша проблема в том, что договоры заключены так, что там есть окончательная дата, к которой работа должна быть выполнена. И у нас нет возможности на основании этих договоров потребовать, чтобы строители начали работать быстрее и дольше», - сказал Владимир Свет.

Он пояснил, что работы в ночные часы могут начаться лишь тогда, когда проводящие работы фирмы будут не укладываться к сроку окончания работ.

Более подробно об информации, озвученной вице-мэром, можно прочитать на портале ERR.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх