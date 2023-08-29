Стала понятна причина высокого роста средней зарплаты в Ида-Вирумаа

Согласно данным Департамента статистики Эстонии, средняя зарплата во втором квартале текущего года повысилась до 1873 евро. Необычно то, что весьма быстрый рост средней зарплаты был зафиксирован в Ида-Вирумаа.
По данным департамента, во втором квартале 2023 года средняя брутто-зарплата составила 1873 евро, что на 12,4% выше, чем в то же самое время в прошлом году. Но больше всего зарплаты выросли в Ида-Вирумаа - во втором квартале этого года они на 14,6% больше, чем во втором квартале предыдущего.
К примеру, во втором квартале 2023 года средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа составила 1 504 евро, что на 191 евро больше, чем в то же самое время в 2022 году. Во втором квартале 2021 года средняя брутто-зарплата по Ида-Вирумаа составляла всего 1102 евро.
|Данные по Ида-Вирумаа
|2022 год I квартал
|2022 год II квартал
|2023 год I квартал
|2023 год II квартал
|Средняя брутто-зарплата, евро
|1 176
|1 313
|1 328
|1 504
|Количество работников
|48 836
|44 350
|43 514
|43 572
|Медианная брутто-зарплата, евро
|952
|1 057
|1 100
|1 202
|Коэффициент роста средней брутто-зарплаты по сравнению с тем же периодом за предыдущий год
|6,7
|12,9
|12,9
|14,6
Частично такой рост может объясняться тем, что в стране изменилась система обучения, согласно чему многие работники сферы образования обязаны были предоставить категорию С1. Так, в 2023 году средняя зарплата учителей с надлежащей категорией языка составляет 2048 евро.
Postimees связался с Пяхклимяэской школой и узнал, что туда пришло 6 новых учителей, и только несколько из них соответствуют квалификациям, необходимым для получения бОльшей зарплаты. А в Кесклиннаскую школу из других уездов пришло только два новых учителя. Однако, зарплата выросла и у некоторых из тех учителей, кто преподавал ранее.
«В сфере образования заработная плата за год увеличилась на 261 евро (18,8%), поэтому справедливо сделать вывод о том, что ее корректно связывать с ростом средней заработной платы», - прокомментировала Хелен Мария Раадик, специалист по связям с общественностью Департамента статистики Эстонии.
По словам Аннеки Теэлахк, руководителя Ида-Вирумааского отделения Эстонской кассы по безработице, зарплата в Ида-Вирумаа напрямую зависит от специальности и навыков человека.
Она добавила, что на данный момент в Ида-Вирумаа существует 45 рабочих мест, где предлагается брутто-зарплата от 2000 евро и выше. В основном это места в сфере здравоохранения, образования, строительства и IT. Востребованными остаются и профтех-специалисты. Довольно высокая зарплата предлагается учителям, работникам Вируской тюрьмы, IT-специалистам.
«Самая высокая заработная плата в Ида-Вирумаа во II квартале 2023 года была в сфере горнодобывающей промышленности (2457 евро), сфере электроэнергетики (2415 евро) и в секторе государственного управления (2056 евро); во II квартале 2022 года - в сфере горнодобывающей промышленности (2245 евро), сфере электроэнергетики (2113 евро) и секторе государственного управления (1869 евро)», - добавила Хелен Мария Раадик.
Согласно этим данным, рост средней зарплаты в регионе обусловлен ростом зарплаты в совершенно разных отраслях, не только в сфере образования.
Согласно Теэлахк, на рынке труда происходит постоянное движение, за счет чего требуются то одни специалисты, то другие. «Чем лучше у людей знание государственного языка, чем лучше навыки и образование, тем легче им найти более высокооплачиваемую работу в Ида-Вирумаа», - проккоментировала Теэлахк.
К сожалению, на рынке труда в регионе существует проблема с зарплатами в тех сверах, где не требуется специальных навыков - например, в сферах общественного питания, легкой промышленности, домоводства, швейного производства и других.