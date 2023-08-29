Стала понятна причина высокого роста средней зарплаты в Ида-Вирумаа

По данным департамента, во втором квартале 2023 года средняя брутто-зарплата составила 1873 евро, что на 12,4% выше, чем в то же самое время в прошлом году. Но больше всего зарплаты выросли в Ида-Вирумаа - во втором квартале этого года они на 14,6% больше, чем во втором квартале предыдущего.

К примеру, во втором квартале 2023 года средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа составила 1 504 евро, что на 191 евро больше, чем в то же самое время в 2022 году. Во втором квартале 2021 года средняя брутто-зарплата по Ида-Вирумаа составляла всего 1102 евро.

Данные со страницы Департамента статистики Эстонии. Данные по Ида-Вирумаа 2022 год I квартал 2022 год II квартал 2023 год I квартал 2023 год II квартал Средняя брутто-зарплата, евро 1 176 1 313 1 328 1 504 Количество работников 48 836 44 350 43 514 43 572 Медианная брутто-зарплата, евро 952 1 057 1 100 1 202 Коэффициент роста средней брутто-зарплаты по сравнению с тем же периодом за предыдущий год 6,7 12,9 12,9 14,6

Частично такой рост может объясняться тем, что в стране изменилась система обучения, согласно чему многие работники сферы образования обязаны были предоставить категорию С1. Так, в 2023 году средняя зарплата учителей с надлежащей категорией языка составляет 2048 евро.