Вышел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего неделю назад 55-летнего мужчину

Обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что 55-летний Мати, проживающий в городе Выру, пропал 23 августа. Последний раз близкие видели его на прошлой неделе в среду, с тех пор они не могли связаться с ним и не знают, куда он мог пойти и с кем проводит время. Мобильный телефон Мати выключен.

Полиция проверила окрестности дома пропавшего в Выру, окрестности домов его близких в уезде и другие адреса, где он мог находиться, но установить его местонахождение пока не удалось.

Рост Мати около 185 сантиметров, волосы у него светлые. Он может быть одет в серую футболку, темно-серые спортивные брюки и кроссовки.