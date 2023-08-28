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Вышел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего неделю назад 55-летнего мужчину

rus.postimees.ee
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Полиция ищет пропавшего 55-летнего Мати.
Полиция ищет пропавшего 55-летнего Мати. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 55-летнего Мати, который на прошлой неделе покинул свой дом в городе Выру и до сих пор не вернулся.

Обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что 55-летний Мати, проживающий в городе Выру, пропал 23 августа. Последний раз близкие видели его на прошлой неделе в среду, с тех пор они не могли связаться с ним и не знают, куда он мог пойти и с кем проводит время. Мобильный телефон Мати выключен.

Полиция проверила окрестности дома пропавшего в Выру, окрестности домов его близких в уезде и другие адреса, где он мог находиться, но установить его местонахождение пока не удалось.

Рост Мати около 185 сантиметров, волосы у него светлые. Он может быть одет в серую футболку, темно-серые спортивные брюки и кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Мати или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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