EKRE проведет пикет c требованием отставки Каи Каллас

По словам организатора пикета, члена правления EKRE Сильвера Куузика, неприемлемо, чтобы руководить эстонским государством продолжал человек, чья семья тайно ведет бизнес с Путиным и в результате чьей экономической политики в Эстонии зафиксирован крупнейший в Европе экономический спад.

«Предстоящий в четверг пикет - это первое серьезное предупреждение. Если Кая Каллас, несмотря ни на что, продолжит работать, это предупреждение станет первой ступенькой длинной лестницы сопротивления. Нынешнее правительство отжило свое время. Мы готовы к долгим акциям протеста до тех пор, пока премьер-министр не поймет, что терпение народа иссякло», - заявил Куузик.