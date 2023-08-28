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EKRE проведет пикет c требованием отставки Каи Каллас

BNS
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Член правления EKRE Сильвер Куузик.
Член правления EKRE Сильвер Куузик. Фото: Kristjan Teedema

Партия EKRE 31 августа, в четверг, проведет в 11 часов пикет-предупреждение перед Домом Стенбока, на котором потребует отставки премьер-министра Каи Каллас.

По словам организатора пикета, члена правления EKRE Сильвера Куузика, неприемлемо, чтобы руководить эстонским государством продолжал человек, чья семья тайно ведет бизнес с Путиным и в результате чьей экономической политики в Эстонии зафиксирован крупнейший в Европе экономический спад.

«Предстоящий в четверг пикет - это первое серьезное предупреждение. Если Кая Каллас, несмотря ни на что, продолжит работать, это предупреждение станет первой ступенькой длинной лестницы сопротивления. Нынешнее правительство отжило свое время. Мы готовы к долгим акциям протеста до тех пор, пока премьер-министр не поймет, что терпение народа иссякло», - заявил Куузик.

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