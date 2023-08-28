В Эстонии стали набирать популярность учебные кредиты: стоит ли их брать и о чем следует помнить?

Договоры по учебным кредитам на новый учебный год банки заключают в период с начала августа и до конца мая, первые выплаты поступают на счет в начале осени. «Перед тем, как определиться, в каком банке взять учебный кредит, стоит сравнить условия предложений и выбрать наиболее подходящий. Поинтересоваться стоит и в случае, если вы уже брали аналогичный кредит в прошлые годы - действующие обязательства возможно перевести в другой банк, предлагающий более выгодные условия», - советует Кэтлин Ватсель.

Как происходит возврат кредита?

Во время учебы учащийся платит только проценты, которые банк автоматически снимает со счета один раз в год, в ноябре. Погашение основной суммы учебного кредита начинается после завершения учебы - как правило не позднее, чем через 12–18 месяцев после окончания учебного заведения, если в этот период учащийся не пошел учиться снова.

График погашения составляется на период, равный двукратному номинальному сроку обучения, т. е. в случае, если учеба длилась три года, то срок погашения учебного кредита составит шесть лет.

Погашение основной части учебного кредита может быть приостановлено на время, если получатель находится в отпуске по уходу за ребенком, проходит срочную службу или обучается резидентуре. Все проценты по учебному кредиту в это время будет оплачивать государство. Если обучение было прервано, то учебный кредит нужно будет вернуть в течение срока, равного полуторному времени фактического обучения.