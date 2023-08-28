В Эстонии стали набирать популярность учебные кредиты: стоит ли их брать и о чем следует помнить?

Сентябрь - время новых начинаний. Дети отправляются в школу, недавние выпускники приступают к учебе в университетах, да и взрослые все чаще возвращаются за парты, чтобы освежить профессиональные навыки или даже освоить совершенно новую специальность. Однако финансовое положение не всегда позволяет полностью посвятить себя учебе, и денежные вопросы, связанные с обучением, приходится решать почти каждой семье.
Одной из возможностей для учащихся по-прежнему остается учебный кредит - обеспеченный государством кредит с низкой процентной ставкой, который поможет справиться с расходами, связанными с обучением в Эстонии или за рубежом. В целом в последние годы спрос на учебные кредиты в нашей стране был не очень велик, и сейчас его можно взять далеко не в каждом банке.
Однако после того, как в прошлом году условия получения учебного кредита изменились, банки отмечают повышение к нему интереса. Например, в прошлом году количество ходатайств на получение учебного кредита в банке LHV выросло в четыре раза, а в этом году в первую же неделю приема заявок банк получил почти на четверть больше ходатайств, чем за рекордную неделю прошлого года.
Банки советуют всегда взвешенно подходить к решению о взятии кредита. «Важно помнить, что учебный кредит - это не стипендия, после окончания учебы эти деньги придется вернуть. С другой стороны, обучение - это инвестиция в будущее, открывающая путь к перспективной карьере и финансовому благополучию, - прокомментировала Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV, - В ситуации, когда требуются в дополнительные средства на расходы, сопутствующие обучению, учебный кредит выгодно отличается от других видов кредитования за счет низкой процентной ставки и упрощенных условий его получения».
По словам Ватсель, эти деньги учащийся может использовать на свое усмотрение. «Как правило, они помогают справиться с крупными расходами, как, например покупка ноутбука для учебы или оплата залога или аренды жилья на тот период, пока учащийся ищет работу», - объяснила она.
Кто и на каких условиях может получить учебный кредит?
Подать заявку на получение учебного кредита может житель Эстонии (гражданин или обладатель долгосрочного или постоянного вида на жительство), который обучается с полной или частичной нагрузкой в вузе или профессиональном училище в Эстонии или за рубежом. Срок обучения должен составлять не менее полугода. Максимальная сумма учебного кредита устанавливается государством, и в новом учебном году она составляет 3000 евро. Однако в случае, если номинальный срок обучения составляет менее девяти месяцев, то рассчитывать можно на учебный кредит в размере до 1500 евро.
Процентная ставка по учебному кредиту связана с шестимесячным Euribor. Привязка процента к Euribor означает, что общий процент формируется следующим образом: например, предлагаемая банком процентная ставка составляет 1,95%, к ней добавляется 3,935% ставка Euribor (по состоянию на сегодняшний день), т. е. итого ставка составит 5,877%.
Однако если за счет Euribor суммарная процентная ставка по учебному кредиту превысит 5%, то оставшуюся часть оплатит государство, т.е. максимальной процентной ставкой для клиента будет 5%. Ставка Euribor пересматривается каждые шесть месяцев, и ее изменение отражается и на размере платежа по кредиту.
Если несколькими годами ранее для получения учебного кредита требовалось поручительство двух человек, то теперь для заключения договора достаточно поручительства одного лица, и в качестве залога по кредиту может быть использована и недвижимость в Эстонии. Заключение договора и досрочное погашение учебного кредита для клиентов бесплатно.
Договоры по учебным кредитам на новый учебный год банки заключают в период с начала августа и до конца мая, первые выплаты поступают на счет в начале осени. «Перед тем, как определиться, в каком банке взять учебный кредит, стоит сравнить условия предложений и выбрать наиболее подходящий. Поинтересоваться стоит и в случае, если вы уже брали аналогичный кредит в прошлые годы - действующие обязательства возможно перевести в другой банк, предлагающий более выгодные условия», - советует Кэтлин Ватсель.
Как происходит возврат кредита?
Во время учебы учащийся платит только проценты, которые банк автоматически снимает со счета один раз в год, в ноябре. Погашение основной суммы учебного кредита начинается после завершения учебы - как правило не позднее, чем через 12–18 месяцев после окончания учебного заведения, если в этот период учащийся не пошел учиться снова.
График погашения составляется на период, равный двукратному номинальному сроку обучения, т. е. в случае, если учеба длилась три года, то срок погашения учебного кредита составит шесть лет.
Погашение основной части учебного кредита может быть приостановлено на время, если получатель находится в отпуске по уходу за ребенком, проходит срочную службу или обучается резидентуре. Все проценты по учебному кредиту в это время будет оплачивать государство. Если обучение было прервано, то учебный кредит нужно будет вернуть в течение срока, равного полуторному времени фактического обучения.
По опыту банков, больших трудностей с возвратом учебных кредитов у учащихся не возникает. «Бывают единичные случаи, когда жизненные обстоятельства не позволяют вовремя вернуть кредит, но подавляющее большинство заемщиков расплачиваются с банком в срок. При возврате учебного кредита можно договориться с банком о наиболее подходящем графике платежей. Если же трудности все же возникнут, то, как и с любыми другими кредитными обязательствами, очень важно своевременно связаться с банком для того, чтобы подобрать оптимальное решение», - советует Ватсель.