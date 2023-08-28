Европейский центральный банк: «Необходимо продолжить повышение процентных ставок»

Президент центрального банка Австрии заявил, что Европе не угрожает более серьезная рецессия, и что напряженная ситуация на рынке труда вместо этого является признаком того, что профсоюзы могут добиться значительного повышения заработной платы, что придаст инфляции дополнительный импульс.

«У нас до сих пор нет ясности по инфляции, - сказал Хольцман и добавил, что он будет внимательно следить за показателями европейской инфляции, которые появятся в четверг, чтобы оценить ситуацию. - Если не будет больших сюрпризов, я вижу повод поднять процентные ставки».

Совет Европейского центрального банка примет решение о повышении процентной ставки на своем заседании 16 сентября. Однако перед сессией мнения руководителей центральных банков все больше разделяются. Некоторые члены Совета полагают, что процентные ставки уже подняты более, чем достаточно. Однако представители других центробанков считают, что как минимум еще одно повышение обязательно будет необходимо.

Позиция Хольцмана вполне ожидаема, поскольку глава австрийского центрального банка уже давно является одним из самых строгих представителей денежно-кредитной политики в Европе. Аналогичной точки зрения придерживаются его немецкие и латвийские коллеги, которые на прошлой неделе заявили, что также склонны поддержать очередное повышение процентной ставки, сообщает Bloomberg.

Глава центрального банка Португалии Марио Сентено, высказал прямо противоположную точку зрения. По его словам, есть признаки материализации рисков в экономике, поэтому следует быть осторожными с повышением базовых процентных ставок.

Однако Хольцман считает, что сейчас не время колебаться. «Лучше быстрее достичь пика процентных ставок. Это будет означать, что мы сможем начать снижение процентных ставок раньше. Рынкам сложнее переварить политику, при которой делается пауза, а затем процентные ставки повышаются дальше», - сказал он.