До сих пор общественное мнение было для премьер-министра как с гуся вода, считает депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон (EKRE).
Яак Мадисон ⟩ Три способа заставить Каю Каллас взять на себя ответственность
Мы находимся в ситуации, когда все трубят о том, что Кая Каллас должна взять на себя ответственность. Однако не было сказано, как ей следует это сделать. До сих пор общественное мнение было для премьер-министра как с гуся вода.
Есть три возможности заставить Каю Каллу взять на себя ответственность.
Во-первых.
Самым разумным было бы уйти в отставку. Прошла неделя с момента начала скандала, и вред он нанес немалый, реноме Каллас также сильно пострадало в зарубежных СМИ. Лучшее, что она могла бы сделать, это извиниться, сказать, что она не понимала всей серьезности ситуации, и уйти в отставку. Это необходимо для сохранения репутации Эстонии в зарубежных странах.
Сейчас за Эстонией закрепляется репутация постсоветской восточноевропейской страны, где не существует политической ответственности. Давайте параллельно подумаем о Швеции, где министры уходят в отставку даже из-за колготок. Сейчас мы находимся в одной категории с теми бывшими советскими республиками, где никого не волнует ни общественное мнение, ни репутация страны. Каллас вернула Эстонию в 1992 год или даже в более ранний период.
Вторая возможность.
Необходимо, чтобы утраченный моральный компас Каллас нашли ее партнеры по коалиции из соцдемов и «Ээсти 200». Если последняя пришла в политику показать новое направление, то членам «Ээсти 200» следует задаться вопросом, готовы ли они находиться в правительстве с человеком, который лгал и показал себя двуличным.
Каллас публично заявила в СМИ, что Metaprint занималась выходом из России, однако руководитель предприятия Мартти Лемендик утверждает обратное, что был и импорт в Россию. Здесь я доверяю управляющему компании, который прекрасно знает, какой товар и куда перемещается. Каллас, похоже, хотела просто замять скандал, что еще больше усугубляет ситуацию.
Третий вариант.
Выражение недоверия. Это также означает, что к этому должны прийти партнеры по коалиции. Вместе с тем это может произойти только в сентябре, поскольку первое заседание Рийгикогу состоится 11 сентября. Вотум недоверия может быть проведен через несколько дней после подачи заявления. Предстоит пройти долгий путь, и за это время остальной мир сможет вдоволь посмеяться над тем, насколько глупы эстонцы, поддерживающие такого премьер-министра.
Нервная система Каллас
Первый вариант, несомненно, самый простой. Этому способствует и более сильное давление. Сегодняшняя речь президента Алара Кариса также была достаточно резкой, но могла бы быть еще резче. Но, согласно Конституции, президент не может уволить ни одного министра.
Что нужно сделать, так это сыграть на нервах Каллас, ведь общественное мнение для этого человека не имеет значения. Глядя на неумение премьер-министра справляться с кризисами и давать адекватные ответы, становится ясно, что ее нервная система не из самых сильных. Это и есть слабость Каллас, которую необходимо использовать. Возможно, именно так она поймет всю серьезность ситуации, которую уже поняли даже ее собственные коллеги по партии.