Яак Мадисон ⟩ Три способа заставить Каю Каллас взять на себя ответственность

Мы находимся в ситуации, когда все трубят о том, что Кая Каллас должна взять на себя ответственность. Однако не было сказано, как ей следует это сделать. До сих пор общественное мнение было для премьер-министра как с гуся вода.

Есть три возможности заставить Каю Каллу взять на себя ответственность.

Во-первых.

Самым разумным было бы уйти в отставку. Прошла неделя с момента начала скандала, и вред он нанес немалый, реноме Каллас также сильно пострадало в зарубежных СМИ. Лучшее, что она могла бы сделать, это извиниться, сказать, что она не понимала всей серьезности ситуации, и уйти в отставку. Это необходимо для сохранения репутации Эстонии в зарубежных странах.

Сейчас за Эстонией закрепляется репутация постсоветской восточноевропейской страны, где не существует политической ответственности. Давайте параллельно подумаем о Швеции, где министры уходят в отставку даже из-за колготок. Сейчас мы находимся в одной категории с теми бывшими советскими республиками, где никого не волнует ни общественное мнение, ни репутация страны. Каллас вернула Эстонию в 1992 год или даже в более ранний период.

Вторая возможность.