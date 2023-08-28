Лео Куннас: для безопасности стран Балтии гибель Пригожина является позитивным событием

Закончилась ли деятельность ЧВК «Вагнер» после смерти Евгения Пригожина или кто-то попытается занять его место? В передаче Sõjastuudio на портале Postimees об этом рассуждал военный эксперт и депутат Рийгикогу (фракция EKRE) Лео Куннас.
Одной из самых горячих новостей последних дней, связанных с войной, стала дроновая атака на российский военный аэродром в Курске.
- Если атаки беспилотников на Москву обычно заканчиваются лишь приостановкой авиаполетов, то произошедшее на аэродроме в Курске, где было уничтожено как минимум пять истребителей, должно немало обеспокоить россиян?
- Украинцам удается существенно нарушать повседневную жизнь России. Если в первый год войны украинские города подвергались постоянным ракетным и дроновым обстрелам, то за последние полгода ситуация изменилась. Российские региональные центры, а также столица, Москва, тоже стали объектами ударов, наносящихся Украиной.
- Могут ли россияне так просто позволить уничтожать их самолеты на своем аэродроме?
- Ведь имеющаяся у России проблема состоит в том, что их лучшие средства ПВО по-прежнему сосредоточены в Украине для прикрытия и поддержки боевых подразделений. Поскольку территория России большая, плотно охватить все областные центры россиянам очень сложно. Украинцы же не используют дроны индивидуально, они применяются «стаями» и при таких атаках вероятность того, что все дроны будут сбиты, мала. Их часто просто не удается сбить.
- Самым важным событием прошлой недели стала гибель Евгения Пригожина, лидера ЧВК «Вагнер». Есть несколько версий того, почему разбился его самолет, какая наиболее правдоподобна?
- Скорее всего, этот самолет разбился не сам по себе, это не обычная авиакатастрофа. Как именно был взорван самолет, то ли с помощью зенитной артиллерии, то ли с помощью заложенной бомбы, сказать трудно. Официальные лица США на основании спутниковых снимков подтверждают, что это была работа российской ПВО.
- Пригожин же должен был понимать, что российские власти так просто его не простят, почему же он спустя всего два месяца после своей попытки мятежа сел в России в самолет?
- Это действительно поражает. В России уже давно сложилась историческая традиция беспощадности к бунтовщикам. Этот случай еще раз подтверждает, что никаких договоров и соглашений с Путиным заключить невозможно. Любые договоренности с Путиным работают только до тех пор, пока они приносят пользу режиму Путина.
- Незаменим ли был Пригожин во главе ЧВК «Вагнер», есть ли там руководители, способные сравниться с ним в смысле авторитета?
- Заменить Пригожина сложно, но, пожалуй, еще труднее заменить Дмитрия Уткина, который фактически руководил военными операциями. Существование ЧВК «Вагнер», конечно, отвечает госинтересам России. «Вагнер» был создан именно для того, чтобы получить подходящее прикрытие для операций в Африке и на Ближнем Востоке, и национальные интересы России там ни в коем случае никуда не пропали.
ЧВК «Вагнер» как таковая будет и дальше нужна России, вопрос был просто в личности Пригожина, а также в высшем руководстве этой группы, которое выполняло приказы Пригожина и тоже участвовало в этом мятеже. Так что «Вагнер» будет и дальше нужен в России, и поэтому я не думаю, что эта группа перестанет существовать. Теперь вопрос в том, каким образом будет заменено ее руководство.
- Как боевики ЧВК «Вагнер» могут воспринять нового лидера?
- Я сомневаюсь, что эти люди будут кому-то лояльны. Замена Пригожина и Уткина - большая проблема. Эти боевики могут не проявить лояльности к новым лидерам и отказаться подчиняться их приказам.
- Какую опасность представляет для самой России обезглавленная ЧВК «Вагнер»?
- ЧВК «Вагнер» в своем новом виде, конечно, уже не способна на что-то вроде операции в Бахмуте. Она наверняка продолжит действовать в том направлении, для которого изначально была создана, то есть для поддержания и усиления влияния России в Африке и на Ближнем Востоке. Что касается временной концентрации вагнеровцев в Беларуси, которая представляла угрозу как для стран Балтии, так и для Польши, то, с нашей точки зрения, кончина Пригожина является позитивным событием. Несомненно, возможности вагнеровцев инициировать оттуда гибридные операции уменьшатся.
- Изменилось ли что-нибудь на фронтах за последнюю неделю?
- Мало что изменилось. На южном фронте, в Запорожской области, произошло 15-километровое продвижение украинских сил в районе Работино. Украинцам удалось прорвать первую линию обороны россиян. Там уже несколько дней идут ожесточенные бои, и вот теперь украинские войска вышли ко второй линии обороны россиян на участке длиной около пяти километров.
Однако на данный момент сообщений о прорыве там нет. Никаких сюрпризов в этом смысле не имеется, бои в Запорожской области идут на двух направлениях с начала июня. Хотя россияне и не заменили там свои части, стратегических резервов у них еще достаточно, чтобы в случае прорыва украинцев оказать сопротивление. С другой стороны, российские силы в течение последних нескольких недель пытались наступать в направлении Купянска довольно крупными силами, но это им не удалось.