Лео Куннас: для безопасности стран Балтии гибель Пригожина является позитивным событием

- Пригожин же должен был понимать, что российские власти так просто его не простят, почему же он спустя всего два месяца после своей попытки мятежа сел в России в самолет?

- Это действительно поражает. В России уже давно сложилась историческая традиция беспощадности к бунтовщикам. Этот случай еще раз подтверждает, что никаких договоров и соглашений с Путиным заключить невозможно. Любые договоренности с Путиным работают только до тех пор, пока они приносят пользу режиму Путина.

- Незаменим ли был Пригожин во главе ЧВК «Вагнер», есть ли там руководители, способные сравниться с ним в смысле авторитета?

- Заменить Пригожина сложно, но, пожалуй, еще труднее заменить Дмитрия Уткина, который фактически руководил военными операциями. Существование ЧВК «Вагнер», конечно, отвечает госинтересам России. «Вагнер» был создан именно для того, чтобы получить подходящее прикрытие для операций в Африке и на Ближнем Востоке, и национальные интересы России там ни в коем случае никуда не пропали.