Франция ужесточит запрет на мусульманскую одежду в школах

«Внешний вид учеников в классе не должен сходу выдавать их вероисповедание. Я принял решение запретить носить абайю в школах», - сказал министр образования Габриэль Атталь.

Ношение платка в государственных школах и правительственных зданиях вне закона с 2004 года, а в 2010 году Франция запретила публичное ношение хиджаба, закрывающего лицо.

Дискуссии во французском обществе о том, чтобы запретить еще и мусульманское платье, шли давно, но активизировались в 2020 году, когда в пригороде Парижа чеченский беженец обезглавил учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Книга-монумент свободе слова в память о зарезанном чеченцем французском учителе Самюэле Пати в пригороде Парижа Фото: AFP

Правые политики традиционно выступают за ужесточение запретов, левые обеспокоены нарушением прав женщин и религиозных меньшинств.

Принципы абсолютной свободы слова и секулярности - базовые для французского общества. Этим министр и объяснил новый запрет.

«Секуляризм означает право на эмансипацию, а школа должна оставаться светской», - сказал назначенный этим летом 34-летний Атталь и назвал ношение абайи попыткой пробить брешь в государственной политике, огораживающей школу от религии.

Запреты на религиозную атрибутику в одежде появились во французских школах еще в 19 веке. Светские власти Французской республики стремились ограничить влияние католической церкви на умы детей.

Сначала запрещали кресты, но постепенно с изменением демографии дело дошло и до символов других религий - вне закона оказались и кипы, и никабы.