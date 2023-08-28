Кая Каллас: «Завтра у меня очень загруженный день»

«Завтра у меня очень загруженный день. Как я уже сказала, у нас будет обсуждение госбюджета и бюджетной стратегии. У меня очень большая просьба: учитывайте также график работы премьер-министра. Я буду появляться перед соответствующими комитетами, как всегда это делала и никогда не оставалась в стороне. Я также буду давать интервью здесь в парламенте, я никогда не избегала этого. Но у меня долгосрочно запланированный график, поэтому я очень хочу, чтобы подобные планы предварительно согласовывались со мной», - передает слова Калласа Postimees.

По словам Калласа, она готова ответить на все вопросы, но когда назначено обсуждение госбюджета, что касаются всех членов правительства, премьер-министр не может отсутствовать.

«Рийгикогу, который все это время отдыхал и отдыхает сейчас. С моей точки зрения, парламенту и членам комиссии проще находить подходящее время, чем для премьер-министра реагировать немедленно», - сказала Каллас.

По ее словам, она уже высказала свое мнение по этому вопросу и дала ему оценку. «Сейчас я к этому отношусь так же, как и раньше. По моему мнению, любая деятельность в России или связанная с Россией должна прекратиться. Каждый предприниматель должен найти для этого свой моральный компас. Я не занимаюсь бизнесом, я работаю премьер-министром Эстонской Республики. Что я сделала не так как премьер-министр Эстонии - вот вопрос, который, вероятно, вытекает из этого вотума недоверия», - сказала Каллас.