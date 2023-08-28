В День Ласнамяэ в целях безопасности закроют пешеходный мост через пруд Паэ

«День Ласнамяэ привлечет в парк Паэ тысячи людей. В целях обеспечения безопасности мы вынуждены ввести некоторые ограничения. Мы надеемся на понимание со стороны жителей и будем рады видеть всех 2 сентября в парке Паэ», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Именно в субботу, 2 сентября, в парке Паэ (Паэпарги, 9) состоится празднование Дня Ласнамяэ. Мероприятие начнется в 18 часов, а концерт продлится с 19 до 23 часов.

В период с 18 часов до полуночи будет закрыт мост через пруд Паэ. Решение о закрытии моста вызвано соображениям безопасности, так как мост может не выдержать нагрузки при проведении массового мероприятия. Чтобы избежать трагических последствий, возле моста будет дежурить охранная фирма. Мост будет закрыт только на время проведения мероприятия, после чего по нему можно будет передвигаться в обычном режиме.

Управа района Ласнамяэ также сообщает, что на время проведения мероприятия парковки возле районной управы будут закрыты. Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге либо на парковке по адресу Паэпарги, 19. На место проведения мероприятия можно также добраться на общественном транспорте, автобусах № 7; 13; 31; 39; 50; 58; 67 и 68.