Март Хельме: по закону премьер-министр обязана предстать перед парламентской комиссией

«Согласно статье 22 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу, парламентская комиссия вправе требовать от правительства необходимые для своей работы данные, а также требовать участия министров, в том числе премьер-министра, в заседании комиссии в целях получения информации по вопросам, входящим в компетенцию члена правительства. Приглашенный обязан явиться, дать объяснения и ответить на вопросы», - пояснил Хельме.

«Закон не дает премьер-министру права самовольно оценивать, может ли комиссия пригласить ее на заседание для доклада или нет. Другими словами, Кае Каллас здесь не о чем спорить или торговаться. Эстония – парламентская страна, где правительство подчиняется парламенту, а не наоборот. В данном случае это вопиющее торпедирование парламентской власти. Продолжается та же модель, которую коалиция Партии реформ ввела весной, проехавшись по оппозиции. Теперь мы видим, как нарушение закона усугубляется неявкой на ​​комиссию», - сказал он.

По мнению Хельме, крайне необходимо, чтобы канцлер права, президент и председатели других фракций и комиссий Рийгикогу заняли четкую позицию в отношении поведения Каллас.

«Иначе мы можем говорить уже не о разделении властей, а о том, что нами руководит режим, который откровенно попирает конституционные принципы Эстонии», - заявил Хельме.