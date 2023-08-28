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В Пярну задержан грузовик, в котором перевозили огромное количество нелегальной продукции

Postimees
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В грузовом отсеке было обнаружено 2016 полулитровых бутылок водки.
В грузовом отсеке было обнаружено 2016 полулитровых бутылок водки. Фото: Maksu- ja tolliamet

Ранним утром 25 августа в Пярну инспекторы Налогово-таможенного департамента остановили для таможенного контроля грузовик, которым управлял гражданин Латвии. В ходе обыска в грузовом отсеке было обнаружено 2016 поллитровых бутылок водки. Кроме того, на поддонах было обнаружено 750 000 сигарет Winston, Marlboro и NZ без акцизной марки Эстонии.

По словам начальника западного отделения Налогово-таможенного департамента Пеэтера Пайсуотса, преступники на изъятой контрабанде могли заработать на черном рынке почти 124 000 евро. От этой суммы государство потеряло бы более 130 000 евро налоговых поступлений.

В Пярну задержали грузовик с нелегеальными спиртными напитками и сигаретами.
В Пярну задержали грузовик с нелегеальными спиртными напитками и сигаретами. Фото: Maksu- ja tolliamet

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента возбудил уголовное производство по расследованию дела, которое ведет прокуратура Западного округа.

По словам прокурора Западного округа Марики Салмисту, рост контрабанды на границе Икла имеет тесную связь со спросом: если в прошлом году Налогово-таможенный департамент изъял полтора миллиона контрабандных сигарет, то в этом году их количество уже выросло до трех миллионов. «Нелегальная торговля идет рука об руку со спросом. Если люди хотят уклониться от акцизов и будут курить сигареты и пить алкоголь неизвестного происхождения, доходы преступников, которые специализируются на этом, также увеличиваются»‎, - сказала Салмисту.

В грузовике также было обнаружено большое количество тайных сигарет.
В грузовике также было обнаружено большое количество тайных сигарет. Фото: Maksu- ja tolliamet

Уклоняясь от уплаты акцизов, люди рискуют в первую очередь собственным здоровьем, ведь в случае с нелегальными сигаретами и алкоголем никогда не известно, что в них содержится и в каких условиях они были произведены.

В этом году таможня обнаружила более трех миллионов нелегальных сигарет и шесть тысяч литров крепкого алкоголя.

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