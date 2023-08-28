Сеэдер надеется добиться появления Каллас в парламенте с помощью совета старейшин

Он пояснил, что между сессиями Рийгикогу работа парламента организуется в основном через комиссии. «Пока что премьер-министр отказалась предстать перед несколькими комиссиями», - заявил Сеэдер.

«Cитуация крайне серьезная. На прошлой неделе эстонскую общественность потрясли новости о деловой активности в России семьи премьер-министра. Это чрезвычайно серьезные заявления и обвинения, которые требуют немедленных ответов и исчерпывающих объяснений со стороны причастных сторон, в том числе премьер-министра, которая одолжила крупную сумму денег компании, связанной с действующим в России концерном», - подчеркнул Сеэдер.

«Решения премьер-министра, касающиеся скандала, вызванного ее собственным поведением, были безответственными и неприемлемыми. То, что премьер-министр как представитель исполнительной власти отказывается прийти и дать объяснения перед законодательной властью, то есть перед комиссиями Рийгикогу, является беспрецедентным шагом в истории восстановившей независимость Эстонии», - полагает Сеэдер.

Кая Каллас в 2019 году: члены правительства должны отчитываться перед Рийгикогу

Сеэдер процитировал президента Алара Кариса, заявившего, что задача правительственных политиков также состоит и в том, чтобы отвечать на вопросы, когда они возникают, и делать это перед комиссией Рийгикогу, независимо от того, возглавляет ли комиссию представитель оппозиции или коалиции, при этом нужно отвечать и на неприятные вопросы.

Сеэдер также привел правлению Рийгикогу слова самой Каллас, сказанные в 2019 году: «В правовом государстве власти разделены, и это означает, среди прочего, что исполнительная власть, или правительство, должна подчиняться Рийгикогу, или законодательной власти, избираемой народом. Все до последнего члены правительства, даже если они были ранее избраны в парламент голосами избирателей, утверждаются в качестве министров парламентом. Отсюда вытекает элементарное требование: члены правительства должны отчитываться перед Рийгикогу и основывать свою деятельность на правилах, установленных законодателем».

«Отказ премьер-министра сотрудничать с комиссиями Рийгикогу и осуществление обструкции в такой форме, которая препятствует парламентскому надзору, помимо уже возникшей чрезвычайно сложной ситуации, приведет Эстонию к конституционному кризису», - предупредил Сеэдер.