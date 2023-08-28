Страны Балтии и Польша будут совместно противостоять гибридным атакам со стороны России

При участии министра Ляэнеметса была одобрена декларация министров внутренних дел трех стран Балтии и Польши, в которой согласована общая цель по противодействию пограничным инцидентам со стороны России и Беларуси.

«Сейчас наша цель – договориться о критериях и совместных действиях, которые должны предприниматься на основе этих критериев, в каких случаях правительства наших стран должны сообща реагировать на нападения со стороны Беларуси. Цель – использовать ту же модель и на границах с Россией, но это, конечно, потребует совместных обсуждений и договоренностей с Финляндией», - пояснил Ляэнеметс.

Он заверил, что хотя Эстония не имеет прямой внешней границы с Беларусью, соседние страны получат полную поддержку в противодействии белорусским гибридным атакам. «В случае эскалации ситуации на внешней границе Шенгенской зоны Эстония готова быстро отреагировать и направить помощь для предотвращения, а при необходимости и блокирования массовой иммиграции», - сказал Ляэнеметс.

Он добавил, что Эстония готова в случае необходимости закрыть пункты пересечения границы с Российской Федерацией, проявив солидарность с Латвией, Литвой и Польшей.