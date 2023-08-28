Страны Балтии и Польша будут совместно противостоять гибридным атакам со стороны России

В понедельник в Варшаве министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс встретился со своими коллегами из Латвии, Литвы и Польши, чтобы обсудить текущую ситуацию на границах Беларуси и России, а также возможности пограничного сотрудничества для противодействия будущим провокациям и совместные способы реагирования на них.
При участии министра Ляэнеметса была одобрена декларация министров внутренних дел трех стран Балтии и Польши, в которой согласована общая цель по противодействию пограничным инцидентам со стороны России и Беларуси.
«Сейчас наша цель – договориться о критериях и совместных действиях, которые должны предприниматься на основе этих критериев, в каких случаях правительства наших стран должны сообща реагировать на нападения со стороны Беларуси. Цель – использовать ту же модель и на границах с Россией, но это, конечно, потребует совместных обсуждений и договоренностей с Финляндией», - пояснил Ляэнеметс.
Он заверил, что хотя Эстония не имеет прямой внешней границы с Беларусью, соседние страны получат полную поддержку в противодействии белорусским гибридным атакам. «В случае эскалации ситуации на внешней границе Шенгенской зоны Эстония готова быстро отреагировать и направить помощь для предотвращения, а при необходимости и блокирования массовой иммиграции», - сказал Ляэнеметс.
Он добавил, что Эстония готова в случае необходимости закрыть пункты пересечения границы с Российской Федерацией, проявив солидарность с Латвией, Литвой и Польшей.
В принятом в понедельник совместном заявлении министров внутренних дел, в частности, также подчеркивается, что искусственный миграционный маршрут через Беларусь позволяет России предпринимать дальнейшие попытки дестабилизировать обстановку в регионе и в ЕС в целом.