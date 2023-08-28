Шестеро украинцев десять дней провели в буферной зоне в Верхнем Ларсе – их не впускали грузинские пограничники

Позже его с другими заключенными перевезли в колонию в Голой Пристани на левом берегу Днепра, а затем в аннексированный Крым. Последним местом его заключения была ИК-14 в Краснодаре. 28 июля Алексей освободился. Перед освобождением ему предложили получить российский паспорт - он отказался. Также он не стал подписывать бумагу о том, что его вывезли в Россию с его согласия и претензий к краснодарской колонии он не имеет.

На выходе из колонии Алексея с другими освободившимися украинцами задержали сотрудники миграционной службы, суды назначили им наказание за незаконное пересечение границы РФ и отправили в миграционную тюрьму.

26-летнего Александра вывезли из Голопристанской ИК-7 на левобережье Днепра в ноябре 2022 года. Он попал в колонию Апшеронска в Краснодарском крае. 22 июля он освободился и сразу же получил штраф за нарушение миграционного законодательства. «Я до сих пор понять не могу, за что наказали моего ребенка? Он же не по своему желанию приехал в российскую тюрьму. Провезли его через границу насильно, а потом за это наказали», - заявила газете мать бывшего заключенного Людмила. Перед тем, как поехать в Верхний Ларс, Александр почти месяц находился в миграционной тюрьме в селе Новоукраинском Краснодарского края.

«Я в шоке от того, что моего сына вывезли из Украины, тем самым создав ему и всем нам столько проблем, - говорит мать Александра. - Я обращалась по этому вопросу к адвокату, как только узнала, что Сашу увезли. Он сказал, что это сложная ситуация. Насильно вывезенные заключенные не являются военнопленными. Обменять их невозможно. А гражданских меняют только после окончания войны».