В Литве отец похитил ребенка и увез его в Россию. Границу они пересекли на лодке

Литва не смогла быстро вернуть вывезенного в Россию ребенка, поскольку его отец может иметь как литовское, так и российское гражданство, заявил в понедельник руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас.

По его словам, Литва не располагает информацией о том, что лицо, забравшее ребенка, является гражданином России, однако должностные лица в этой стране утверждают, что это так.

«Главная мысль заключается в том, что наша первоначальная идея и план - вернуть наших граждан или хотя бы гражданку быстро, то есть через пограничных уполномоченных, - не удались. Это произошло потому, что, предположительно, и я хочу подчеркнуть, - предположительно, возникли отягчающие обстоятельства, то есть, по данным российской стороны, отец несовершеннолетней является также гражданином России», - сказал Виткаускас в понедельник после межведомственного совещания по вопросу похищения ребенка и депортации его в Россию.

«Это в корне меняет ситуацию и наши возможности, это усложняет сам процесс», - сказал он журналистам.

На совещании было решено объявить мужчину в розыск через Интерпол, а также попытаться связаться с российскими должностными лицами на основе соглашений, подписанных ранее с Россией Министерством социальной защиты и труда.

«Как нам сообщила российская сторона, за девочкой ухаживают, ей оказывается медицинская и социальная помощь, ее состояние хорошее», - сказал Виткаускас в понедельник.