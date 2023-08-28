В Литве отец похитил ребенка и увез его в Россию. Границу они пересекли на лодке

В воскресенье, 27 августа, в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от 27-летней женщины о том, что 37-летний мужчина забрал ее годовалую дочь из дома в деревне Саусдравай Кретингского района и не вернул ее в условленное время. В ходе поисков было установлено, что мужчина пересек литовско-российскую границу вместе с дочерью на лодке, пишет rus.tvnet.lv.
Литва не смогла быстро вернуть вывезенного в Россию ребенка, поскольку его отец может иметь как литовское, так и российское гражданство, заявил в понедельник руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас.
По его словам, Литва не располагает информацией о том, что лицо, забравшее ребенка, является гражданином России, однако должностные лица в этой стране утверждают, что это так.
«Главная мысль заключается в том, что наша первоначальная идея и план - вернуть наших граждан или хотя бы гражданку быстро, то есть через пограничных уполномоченных, - не удались. Это произошло потому, что, предположительно, и я хочу подчеркнуть, - предположительно, возникли отягчающие обстоятельства, то есть, по данным российской стороны, отец несовершеннолетней является также гражданином России», - сказал Виткаускас в понедельник после межведомственного совещания по вопросу похищения ребенка и депортации его в Россию.
«Это в корне меняет ситуацию и наши возможности, это усложняет сам процесс», - сказал он журналистам.
На совещании было решено объявить мужчину в розыск через Интерпол, а также попытаться связаться с российскими должностными лицами на основе соглашений, подписанных ранее с Россией Министерством социальной защиты и труда.
«Как нам сообщила российская сторона, за девочкой ухаживают, ей оказывается медицинская и социальная помощь, ее состояние хорошее», - сказал Виткаускас в понедельник.
По данным полиции, в воскресенье в 14:16 в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от 27-летней женщины о том, что 37-летний мужчина забрал ее годовалую дочь из дома в деревне Саусдравай Кретингского района и не вернул ее в условленное время.
В ходе поисков было установлено, что мужчина пересек литовско-российскую границу вместе с дочерью на лодке.
В воскресенье он был задержан на территории России.
Заместитель начальника Службы охраны государственной границы Литвы Антанас Монтвидас сообщил, что в воскресенье в 13:04 на реке Скирвите была замечена лодка без весел, без электромотора, в 13:06 пограничники уже были на месте и констатировали, что лодка зашла на территорию России и люди вышли на берег.
«Наши пограничники пытались предложить человеку вернуться на территорию Литвы, но, к сожалению, мы его так и не увидели», - сказал Монтвидас на пресс-конференции.
По его словам, позже была найдена брошенная машина.
По словам Виткаускаса, должностные лица в воскресенье отреагировали своевременно и должным образом.